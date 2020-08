Museos podrán reabrir sus puertas

El martes podrá ingresar público en algunos sitios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Museos públicos y privados podrán reabrir sus puertas a partir del próximo martes; sin embargo, no todos lo lograrán, pues no cuentan con los protocolos para garantizar la seguridad de los visitantes, o porque sus exposiciones y calendarios “se trastornaron”, es el caso de los del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Anteayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana la Ciudad de México continuará en semáforo naranja, aun así, museos, cines y albercas podrán reiniciar actividades al 30% de su capacidad.

La reapertura parcial en museos de la capital se da tras casi cinco meses por la pandemia de Covid-19. Al respecto, la Secretaría de Cultura federal señaló a través de un comunicado que “celebra” el anuncio de Sheinbaum; y dijo que se sumarán escalonadamente los espacios museísticos federales de “forma paulatina”.

Sin embargo, el vocero de la dependencia, Antonio Martínez, dijo que están “evaluando” cuáles podrían reabrir a partir del 11 de agosto, debido a que “algunos entraron en mantenimiento o están montando” porque “la pandemia trastornó todos las exposiciones y los calendarios”.

Comunicación social del Inbal indicó que el martes no abrirá su Red de Museos, que está conformada por espacios como el del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, el Tamayo y el de Arte Carrillo Gil. Mientras que el INAH señaló que no iba a dar entrevistas relacionadas con el tema de museos, por lo que aún no se sabe si el de Antropología abrirá el martes.

Lo que sí informó la Secretaría encabeza por Alejandra Frausto fue que la reapertura de museos se realizará de acuerdo a las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud y con los lineamientos marcados por las Secretarías de Cultura federal y de la Función Pública (SFP).

Mientras, en entrevista, José Alfonso Suárez del Real, exsecretario de Cultura y actual titular de la Secretaría de Gobernación capitalina, explicó que cada una de las alcaldías tendrá la facultad para determinar si abren o no los museos a su cargo, no así en los museos federales, como el de las Intervenciones en Coyoacán o privados como el Soumaya.

Para poder operar, todos los museos deberán acatar lo establecido en un protocolo que Suárez del Real presentó a 110 representantes de los museos capitalinos cuando aún era secretario de Cultura. En ese documento se señala que los visitantes solamente pueden realizar el recorrido en un sentido para evitar encuentros o aglomeraciones, deberán contar con estaciones de alcohol en gel y limpieza en baños. Mientras que los visitantes podrán acceder tras la prueba de la toma de temperatura y el uso de cubrebocas.

De un vistazo

En semáforo naranja

Entre los museos que confirmaron que reabrirán están las dos sedes del museo Soumaya, la Casa Guillermo Tovar de Teresa, el del Tequila y el Mezcal, el del Juguete Antiguo, el de Cera y Ripley, así como el del Pulque.

En semáforo amarillo

Por su parte, Cultura UNAM informó que, de momento, no tiene contemplado la reapertura de sus museos, pero en la Universidad existe el acuerdo de reactivar cuando el semáforo marque el color amarillo.