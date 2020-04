Música para “viajar” y volver divertida la cuarentena

“Playlists” para sobrellevar el aislamiento social

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Todos sabemos que la música es capaz de evocar distintos estados de ánimo y de ponerte a bailar, de motivarte para hacer ejercicio —a que cuando escuchas Maniac siempre quieres correr en tu lugar—, de llorar, de enamorarte y sí, también, de viajar.

Para todos aquellos que amamos viajar y que por el momento tenemos que estacionar las ganas y, en todo caso, hacer planes para nuestros futuros recorridos, no nos queda sino hacerlo con la imaginación. Podemos aliviar nuestro pasión de viajar a través de la música.

Así que no te de pena darle al botón del volumen y ponerte a cantar a todo lo que da. Aquí te sugerimos algunas “playlists” de Spotify que te harán viajar musicalmente a otras regiones, o te servirán para sobrellevar mejor el aislamiento social.

“The travel club”. Con 23 canciones tiene desde la clásica evocadora de viaje “Sunset Lover”, hasta el K-Pop de BTS, reguetón con Nicky Jam y “La Bamba”. Es perfecta para inyectarle ánimo a actividades como lavar los platos o hacer lacama.

“GoTrek Ultimate traveler’s playlist”. Esta lista tiene 182 canciones, así que da para escucharla por un buen rato. Es una mezcla bastante ecléctica y “chill” que tiene mucho de electrónica, bastante rap y hip hop, un poquito de pop para sazonar, especialmente de Harry Styles, todo muy contemporáneo. Es perfecta para hacer “home office”.

“Wanderlust for wandering minds”. Una compilación de 243 canciones, tiene mucho de alternativa/indie, aunque sus canciones tienen nombres como “Alaska”, “Wanderer” o “Road Holes”. La verdad es que son tantas canciones que hay un poco de todo, incluido Manu Chao, Mumford and Sons y bastante de Florence and the Machine. Ideal para leer y para irte a viajar, pero con Morfeo.

“Japan Travel Playlist”. Lamentablemente, debo contarles que más de una persona de la que sé, tenía planes de viajar a Japón este año. Definitivamente no es consuelo, pero sí pueden irse preparando para cuando tengan pensado reponer su viaje, con esta larguísima lista de música electrónica (principalmente), hip hop y pop japonés.

“Far travel playlist”. Esta lista de 253 canciones es ideal para cuando acabas de meditar, para ponerte en modo nocturno después de saltar la cuerda o hacer kilómetros en la bicicleta estacionaria, y para leer. Te relajará y te ayudará a calmar la ansiedad. Ideal para escuchar con los ojos cerrados.

“Summer Payanam”. Lista de, casi exclusivamente, pop indio. Es muy divertida y te hará sentir en medio de una película de Bollywood. De hecho, una gran parte de la selección son canciones de películas. Está buena para bailar mientras sacudes, barres y trapeas, pero no para “home office”, porque te querrás parar a bailar cada cinco minutos.

“Covid-19 Quarantine Party”. Con más de 400 mil “likes”, aquí encontrarás un poco de todo. Parte de la lista la forman canciones como “Don’t stand so close to me”, “Fever”, “Stayin Alive”, “I will survive”, “Made in China”, “Between two lungs” y muchas más. Tan solo leer la lista te hará reír un rato y te aseguro que te sentirás mucho mejor.

“Quarantine n’chill”. Son canciones lentas, en su mayoría, que te ayudarán a relajarte. Está muy buena para trabajar porque no te distrae pero sí te acompaña.

“Para lavarte las manos”. El propósito principal de esta compilación es incluir canciones cuyo coro dura el tiempo justo que debes lavarte las manos. Así, puedes mantenerte desinfectado y seguro al ritmo de “Smells like teen spirit”, “Amor prohibido” de Selena, “No scrubs de TLC”, “Chantaje” de Shakira o “Amor a la mexicana”, de Thalia.

Recordar películas

“Travel Africa, african and cinematic music”. Con esta lista de 80 canciones, bastará que cierres los ojos para que estés de inmediato en el Continente Negro. Hay desde canciones como “Baba Bambele”, hasta Paul Simon con “Diamonds on the soles of her shoes”, y muchas canciones de películas como El Rey León o Moana.

Lista variada

“Every little thing is gonna be alrigt”. En esta lista dedicada a la tierra del reggae que, por cierto, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, podrás escuchar dub, ska, rocksteady y otros géneros.