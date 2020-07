Musical para toda la familia

“Pedro y el Lobo”, mañana a las 6 p.m. en Facebook

Para deleite de toda la familia, mañana a las 18 horas se presentará, en el marco de la Temporada Olimpo Online 2020 a través de Facebook Live, el cuento musical animado “Pedro y el Lobo” a cargo del ensamble Quinta Esencia bajo la dirección de Sasha Ovcharov.

Se trata de uno de los proyectos ganadores de la convocatoria del Fondo Municipal para la Cultura, las Artes Escénicas y la Música del ayuntamiento de Mérida, y que debido a la pandemia por coronavirus tuvo que migrar de su modo presencial al formato digital.

“Pedro y el Lobo” se compuso como un encargo de la Comisaría para la Educación Infantil de la Unión Soviética. Se estrenó el 2 de mayo de 1936 en uno de los conciertos que la Orquesta Filarmónica de Moscú dedicaba a los niños.

“Pedro y el Lobo”, de Sergei Prokófiev está escrita para una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, un corno francés, timbales y cuerdas para la alegoría de los personajes principales.

“Cada personaje de la historia tiene asignado un instrumento y un tema musical”, dice Sasha Ovcharov.

“La idea es que cada personaje se identifique con la sonoridad de un instrumento, así pues la flauta es el personaje del pájaro, y es interpretada por Joaquín Melo; el oboe es el pato, a cargo de un servidor; el clarinete es el gato y es interpretado por César Reyes; con el fagot personificamos al abuelo, a cargo de Gustavo Cornejo; con el corno francés, Edith Gruber da vida al Lobo y la suma de todos los instrumentos representa a Pedro, el pequeño protagonista del cuento. En nuestra versión de 30 minutos contamos con la narración de Rosario Nieto”.

Un aspecto que vuelve interesante esta representación de “Pedro y el Lobo” es que la audiencia no solo estará disfrutando de una narración musicalizada, simultáneamente se estarán proyectando escenas en caricatura de esta historia, realizadas por el artista gráfico Javier Covo, autor de variados títulos en los cuales hace gala de su talento para conducirnos a través de ingeniosas ilustraciones por la vida y obra de personajes como “Albert Einstein, relativamente fácil”, “Pablo Piccaso, en cubos”, “Los mayas, on the rock”, “Julio César, A lo bruto”, “Gandhi, en ayunas” y “Hamacasutra”, entre otros publicados por editorial Dante.

“Incluir una proyección de caricaturas durante el concierto, le da un sentido muy especial a esta experiencia, llamando la atención de público de todas las edades”.

Pedro, un joven pionero soviético vive con su abuelo, que es leñador, en una casa en un claro del bosque. Un día sale de casa, dejando abierta la puerta del jardín, y se hace amigo de un pájaro.

Los boletos se pueden adquirir en tusboletos.mx. Hay localidades de $75 y $120, la última incluye otra función y un regalo sorpresa. Asimismo, habrá funciones de “Pedro y el Lobo” los sábados 25 de julio, 1 y 8 de agosto.— Emanuel Rincón Becerra