My Leasing de Volkswagen una nueva forma de estrenar auto

Mérida.- Por lo general cuando uno esta decidido a comprar un vehículo empieza a juntar grandes cantidades de dinero para poder dar un buen enganche y de esa manera poder aspirar a tener unas “cómodas” mensualidades. De no ser así buscas un financiamiento que se adapte a tus necesidades, pero la mayoría de las ocasiones inviertes todo tu capital y pagas mensualidades elevadas a plazos largos.

Por ello Volskwagen Financial Services ha pensado en todos aquellos que quieren estrenar un vehículo pero sin la necesidad de invertir todo su dinero y crearon “My Leasing”, un plan de arrendamiento para personas que reciben ingresos vía nomina, el cual te permite obtener un vehículo nuevo sin necesidad de descapitalizarse.

¿Cómo funciona?

1.- Elige el Volkswagen que se adapte a tus necesidades.

2.- Después de decidirte por un vehículo pide a tu asesor tu plan de arrendamiento My leasing por el plazo que más te convenga de 1 a 4 años, así como la cotización de los pagos mensuales.

3.- Por ley todos los vehículos arrendados deberán contar con un seguro, el cual se debe adquirir de contado o puedes financiarlo y sumarlo a la renta a pagar. Tú decides.

5.- Se ingresara tu solicitud de arrendamiento y se revisará tu historial crediticio, una vez aprobado estarás listo para firmar el contrato y realizar el primer pago.

6.- Disfruta de tu nuevo vehículo.

Volskwagen Financial Services pone a disposición una amplia gama de vehículos en su esquema ” My Leasing” que buscan acomodarse a las necesidades de cada uno de sus clientes. Por ejemplo: Una camioneta Tiguan 2019, desde $5,209 quincenales o bien un Jetta desde $3,749 quincenales. Acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana y conoce a detalle el plan My Leasing y estrena carro más rápido de lo que te imaginas.