Nada los desanima a ayudar

Jóvenes apoyan la colecta anual del Seminario

Llenos de entusiasmo, a pesar del sol, calor y una que otra mala cara, decenas de jóvenes salieron a las calles para hacer una colecta a favor del Seminario Conciliar de Yucatán.

Fue a partir de las 9 de la mañana cuando los jóvenes hicieron presencia en las principales avenidas de la ciudad, aprovechando la luz roja del semáforo para pedir a los automovilistas una contribución en efectivo.

Anunciada como “Jóvenes con el Seminario”, la colecta se llevó al cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en diferentes puntos de la ciudad y, como dijo el rector Gilberto Pérez Ceh, la idea es que los jóvenes se sientan cercanos al Seminario y apoyen en las vocaciones.

Jerónimo Martínez Cervantes fue uno de los que se animó a participar. “Una amigo me invitó y le dije que sí, y como no tenía nada que hacer me pareció bien venir a ayudar y hacer algo productivo en vez de quedarme acostado en casa”.

Con su camiseta del Seminario, Jerónimo se instaló en el crucero de Prolongación de Montejo con avenida Villas la Hacienda y a cada alto en el semáforo se acercaba a los automovilistas a pedirles apoyo.

Allí coincidió con María Cámara Ríos, quien ya ha participado en ediciones anteriores. “Todos los años participo y me gusta porque es para colaborar con la Iglesia”, dijo la joven, quien forma parte de un grupo apostólico en la parroquia de María Inmaculada.

Y aunque reconoció que sacrificó su mañana (empezó a botear a las 9 dela mañana), dijo que la actividad vale la pena, aunque reconoce que se ha topado con diferentes tipos de personas: “algunos ni voltean a ver y otros que sonrientes apoyan”.

También en Prolongación de Montejo, pero con calle 21, estuvo otro grupo de jóvenes pidiendo a las personas su colaboración.

Allí estuvo Valeria Vázquez Marzuca, quien se sumó a “Jóvenes con el Seminario” por invitación de una amiga. “Vi que era una buena oportunidad para ayudar y además para salir de la misma rutina de los sábados”.

También se dijo contenta de participar en la colecta, pues es una forma de ayudar. La joven señaló que se ha topado con muchos automovilistas amables. “Nos preguntan para qué es y les explicamos con gusto”.

Mariangel Cámara Díaz dijo a su vez que se han encontrado con uno que otro que ni siquiera baja su ventanilla pero, confiesa, eso no les quita el ánimo.

Ni siquiera el sol y el calor hacen mella. “Ya tenemos experiencia porque ya hemos hecho boteo antes para la Campaña de la Fraternidad del Teresiano”, dijeron las jóvenes.

“La verdad nos sentimos muy bien de hacer esto pues estamos ayudando a los seminaristas y algo productivo, ayudando a su institución”.

La colecta continuará hoy en los cruceros de Plaza Fiesta, Gran Plaza, Prolongación de Montejo con avenida 21 y con avenida Villas la Hacienda, en la calle 60 con Circuito Colonias, avenida Cámara de Comercio con calle 28 y avenida Líbano.— Iván Canul Ek

La colecta anual “Jóvenes con el Seminario” 2019 comenzó ayer y concluye hoy domingo.

Colecta en iglesias

También habrá colecta en las iglesias de Cristo Resucitado, Divina Misericordia, María Inmaculada, San Jorge, Nuestra Señora de Fátima, Señora de Líbano, Santa María de Guadalupe, capilla de La Ceiba, Seminario Menor de San Felipe de Jesús, Villa de Guadalupe, Buen Pastor y La Transfiguración.

Cruceros

Los jóvenes también estarán hoy domingo, en el mismo horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en los cruceros de Plaza Fiesta, Gran Plaza, Prolongación de Montejo con avenida 21 y con avenida Villas la Hacienda, en la calle 60 con Circuito Colonias, avenida Cámara de Comercio con calle 28 y avenida Líbano, a los que se les puede identificar por sus botes, playeras y actitud a favor de los seminaristas.