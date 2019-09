Narra pasajes históricos de forma amena

Franck Fernández dictará una serie de conferencias

El articulista Franck Fernández Estrada invita a las conferencias que impartirá hoy en la Casa de España, el próximo jueves 26 en la Casa de Montejo y el lunes 28 de noviembre en el Gran Museo del Mundo Maya, en las que abordará diferentes temas.

“Serán interesantes, dinámicas, claras y entretenidas, cuando narro muchos tienen la impresión de que se desplazan en tiempo y espacio y son testigos de lo que estoy describiendo”, dice.

“Todo comenzó hace poco más de cuatro años cuando en Diario de Yucatán empezaron a publicar mis crónicas históricas. De hecho, ya van por la número 176”.

“Pasado cierto tiempo una amiga me impulsó diciéndome que por qué lo que hacía por escrito no lo presentaba en conferencias y hasta ahora he dado varias en distintos lugares, como universidades, la Casa de Montejo y San Miguel de Allende”.

Sobre la conferencia que presentará hoy lunes en la Casa de España, adelanta que tomará como eje central al rey Felipe II. Señala que quiere concluir en el momento en que empieza la Guerra Civil española, porque “aún genera muchas pasiones”.

“Nuestras raíces mexicanas innegablemente están relacionadas con España”.

En la segunda conferencia, el jueves 26 de septiembre en la Casa de Montejo, hablará sobre la Catedral de Notre Dame, ubicada en el corazón histórico de París y la cual recientemente fue noticia debido al incendio que le dejó grandes pérdidas.

El 28 de noviembre dará la conferencia en el Gran Museo del Mundo Maya sobre los Ptolomeos, la última dinastía de los faraones egipcios.

“Las vivencias son círculos que se repiten y al conocer la Historia podemos emprender ese nuevo ciclo, ya con conocimientos, con una experiencia de lo que pasó y saber enfrentar la situación con cierto pragmatismo o experiencia. El que no conoce la Historia está condenado a repetirla”.

El también traductor asegura que la gente que asista a las conferencias se enriquecerá culturalmente, conocerá personajes a los que tocó vivir un momento histórico, que para él “es gente como cualquier otra”, y, lo más importante, pasará un momento ameno.— Katya Briseño Delgado

Breves

Cada conferencia tendrá duración de poco más de una hora. Durante la presentación el conferenciante pone música y proyecta fragmentos de películas e imágenes que le sirven de hilo conductor para abordar sus temas.

Entrada

Todas las conferencias comenzarán a las 8 de la noche y el acceso es gratuito.