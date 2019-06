NASA abre Estación Espacial Internacional para viajes privados

WASHINGTON (Xinhua).- La agencia espacial estadounidense, la NASA, anunció hoy que abrirá la Estación Espacial Internacional (EEI) a ciudadanos privados, pero a un muy elevado precio.

La NASA permitirá dos viajes privados al año a la EEI, cada uno de hasta 30 días, y la primera misión podría llevarse a cabo en el 2020, se informó.

Estos viajeros privados pagarán primero alrededor de 58 millones de dólares por un boleto de ida y vuelta para el viaje de 30 días.

Después tendrían que pagar cerca de 35.000 dólares la noche por su alojamiento, dijo Jeff Dewit, director de finanzas de la NASA, en una conferencia de prensa ofrecida en el Nasdaq en Nueva York.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x