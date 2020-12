“Nature” celebra contribuciones de 10 personalidades

DUBLÍN (EFE).— En un año cuyo protagonista absoluto ha sido el coronavirus, la revista científica “Nature” publicó ayer la lista de 10 personalidades que marcaron la diferencia durante 2020, en la que destacan la presencia del virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio y de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.

Hasta siete individuos vinculados al SARS-CoV-2 están en la relación anual de la publicación británica que también celebró contribuciones en las áreas del cambio climático, el dengue y la lucha contra el racismo.

“Junto a sus colegas, estas personas desempeñaron papeles importantes en varias historias, desde secuenciar un virus mortal hasta liderar la búsqueda de una vacuna para el Covid-19 o mantener a salvo a investigadores de una misión climática pionera en el Ártico”, explica en un comunicado el director de reportajes de “Nature”, Rich Monastersky.

Esta lista no sigue un orden determinado, pero si se elaborase a partir del grado de popularidad la encabezaría uno de los rostros más reconocibles de los últimos meses: el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según “Nature”, Tedros fue clave para “unir” a los países en torno a la lucha contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa el Covid-19, al tiempo que se vio obligado a hacer frente a “intensas críticas” por la gestión que efectuó la OMS al comienzo de la pandemia.

La jefa del gobierno de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, elevó significativamente su perfil y acaparó “elogios a nivel internacional” por actuar con “rapidez y decisión” ante la crisis sanitaria, con lo que se ganó la “confianza de sus ciudadanos” y mantuvo el país “relativamente seguro”.

Otra de las caras más reconocibles de la pandemia es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (Niaid, en inglés), Anthony Fauci, que entra en la lista por su valía como epidemiólogo, pero también por adaptarse a un rol inesperado.

La revista destaca en su nota que Fauci ofreció a “una población preocupada” durante la pandemia “información respetable”, a la vez que “cuestionó la desinformación” lanzada por “el presidente Donald Trump”.

En los primeros días de esta crisis sanitaria, con su epicentro en Wuhan, el epidemiólogo chino Li Lanjuan “reconoció rápidamente” que este nuevo coronavirus representaba una gran amenaza y, gracias a sus esfuerzos, el gobierno de Pekín accedió a confinar esa ciudad en “vísperas de una fiesta nacional”, lo que contribuyó a frenar la propagación, recuerda “Nature”.

Después de esa etapa inicial, el virólogo chino Zhang Yongzhen y su equipo del Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái lograron determinar en un tiempo récord la secuencia de ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.

En esta batalla contra el coronavirus, el fin de año trajo un arma que podría ser definitiva, en forma de varias vacunas desarrolladas en plazos mucho más cortos de lo habitual, entre las que “Nature” destaca la de la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Su jefa de investigación y desarrollo de vacunas, Kathrin Jansen, lideró un equipo de expertos que “llevó esperanza al mundo”, después de dar con un fármaco seguro y eficaz “en un tiempo récord de 210 días”.

Entre el monólogo protagonizado por la pandemia, se colaron en 2020 otras noticias de alcance global, como la muerte en mayo del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense, un suceso que desató una ola de protestas contra el racismo en todo el mundo.

La comunidad científica no se mantuvo al margen y la cosmóloga Chanda Prescod-Weinstein, investigadora de la Universidad de New Hampshire, fue una de la cabezas más visibles de los colectivos Particles for Justice (Partículas por la Justicia) y Shut Down STEAM (Cierren la Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas).

En uno de sus actos más mediáticos, lograron que miles de científicos e instituciones relacionadas con la ciencia en todo el mundo participasen el pasado 10 de junio en un paro de las actividades académicas como protesta contra el racismo y las desigualdades, en lo que bautizaron como “Huelga por la Vidas Negras”.

La lista de “Nature” se completa con la investigadora indonesia Adi Utarini, quien efectuó un ensayo pionero para combatir las infecciones de dengue con mosquitos criados en el laboratorio, una técnica que bloquea las transmisión del virus que causa esa enfermedad.

Por último, la revista incluye a la alemana Verena Mohaupt, responsable de logística de una expedición internacional cuyo barco quedó atrapado en el hielo de Ártico durante un año.

Su pericia en esta área, observó “Nature”, sirvió para que el pasaje, en el que había unos 300 investigadores, estuviera “a salvo de osos polares, de las temperaturas extremas y de ellos mismos”.

De un vistazo

Pruebas diagnósticas

El investigador del Instituto Pasteur de Montevideo Gonzalo Moratorio, junto a colegas de la Universidad de la República de Uruguay y de la empresa biotecnológica ATGen, desarrolló miles de pruebas diagnósticas de coronavirus, lo que “ayudó a su país” a “eludir una avalancha de infecciones y muertes”.

A contrarreloj

En concreto, el equipo liderado por Moratorio elaboró en apenas un mes 10,000 kits de prueba para ampliar la capacidad de diagnóstico del Covid-19 a nivel local.