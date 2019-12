Coro, cornos y dos grandes voces en un concierto

A disfrutar de una “Navidad en el Palacio” invitan Gina Osorno y Eduardo Vázquez, quienes por medio de la música harán vivir las fiestas decembrinas, al estilo de las grandes bandas.

Los cantantes se presentarán en concierto el próximo martes 10, a las 21 horas, en el Palacio de la Música, coon canciones clásicas de Navidad, en inglés y español.

Gina y Eduardo cantan géneros distintos cada uno, pues la primera está más dedicada al blues y al jazz, mientras que el segundo a la balada. Pero tienen algo en común, aman la Navidad y por ello decidieron presentar un concierto en conjunto, en el que predomina más el estilo de Gina, por el tipo de canciones que se interpretan en la temporada.

Hace dos años, la cantante realizó el disco navideño “Jazzy Christmas and Funky New Year”, por lo que algunos de los temas de la producción se incluirán en la presentación del martes.

Eduardo Vázquez indica que es un concierto con toque norteamericano, como los que presentaba Frank Sinatra. Y para lograr ese efecto de las grandes bandas contarán con la participación del cuarteto de cornos “Puro corno” que dirige Juan José Pastor.

También contarán con la presencia, como invitados, del Coro de Cámara de Yucatán bajo la dirección de Jonathan Rentería, y de la intérprete Marian Alpizar.

Cada uno de los invitados interpretará una canción en solitario y luego se unirán a Gina y Eduardo.

Los dos artistas que encabezan el concierto también cantarán varios temas solos, y a dueto interpretarán canciones como “Blanca Navidad”, “Noche de paz” y “Esta Navidad”.

El repertorio lo integran temas como: “Jingle Bells”, “Alegría para el mundo”, “Rodolfo, el reno”, “We wish you a Merry Christmas”, “Jingle Bell Rock” y “Let it snow”, entre otras.

Aunado a la participación del cuarteto “Puro corno”, se contará con músicos, bajo la dirección de Leslie Juárez.

En el piano estará David Sánchez; batería, Miguel Manrique; bajo, Hugo Aguilar; y sax, Miguel Covarrubias.

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en tusboletos.mx y en los distintos puntos de venta de la boletera.

La cuota es de $220 general.— Iris Ceballos Alvarado

