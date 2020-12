Monseñor Patrón Wong celebrará misas en Mérida

Vivir la Navidad en familia como santa María y San José, en el nacimiento de Jesús, con paz y mucho amor, es la invitación que hace a la comunidad el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Congregación del Clero, quien estará de visita en Yucatán en los próximos días.

Como es tradición, el funcionario yucateco del Vaticano estará de visita en el terruño y celebrará eucaristías a partir del jueves 24 de este mes y la primera quincena de enero, en parroquias y capillas.

Monseñor Patrón Wong compartió con el Diario que se siente feliz de retornar al terruño, en su tiempo de vacaciones que disfruta mucho conviviendo y compartiendo la vida y la eucaristía.

Dijo que regresar a casa y a la familia ahora tiene un significado muy profundo.

“Cuando hablo de la familia estoy hablando de dos familias: de sangre y diocesana porque yo nací y me formé como sacerdote en la Arquidiócesis de Yucatán y soy parte del presbiterio de Yucatán, entonces me permite por una parte ver a la familia y a los amigos, pero también a los hermanos y a los amigos de la Arquidiócesis de Yucatán, comenzando con los sacerdotes como un sacerdote yucateco acompañándolos en sus parroquias, en las celebraciones normales que tienen, y a tantas familia que Dios me ha concedido que me formaron como seminarista y también como sacerdote, especialmente como rector del Seminario”.

“Entonces significa eso, regresar a casa, regresar a la familia, a estas dos familias y convivir este tiempo de Navidad y Año Nuevo que tiene un significado muy profundo y revelador porque nos permiten vivir unidos este tiempo de Navidad y Año Nuevo como lo vivió San José y María. Ellos tuvieron en la primera Navidad el nacimiento de Jesús, muchas situaciones difíciles, incertidumbres y realidades no planeadas ni deseadas humanamente, pero fueron vividas con mucha fe, con una total confianza en Dios y sobre todo con intenso amor. Creo que hoy, tanto para nuestros familiares y amigos presentes como también los que están ausentes esta Navidad nos puede dar un consuelo de que Dios está con nosotros que nos acompaña y lanzarnos a la esperanza de un año nuevo donde será posible vivir con mayor autenticidad los valores humanos y cristianos que tenemos los yucatecos”.

El sacerdote compartió que está agradecido con Dios ya la vida que le permite cada año vivir una experiencia entre su familia yucateca.

“Vivamos con mucha paz y con mucho amor la Navidad en familia”, exhortó.

El arzobispo Patrón Wong llegará a Yucatán el martes 22 próximo y retornará a Roma, el 15 de enero.

Las misas

La agenda de celebraciones eucarísticas de este mes serán las siguientes:

Jueves 24, a las 6 p.m., en el Colegio Enrique de Ossó Teresiano (checar), y a las 8 p.m., en la capilla de la Buena Madre, en el Colegio Montejo.

Las misas también serán transmitidas en las cuentas de Facebook de las comunidades educativas.

El viernes 25, a las 12 i.m., en la parroquia de Motul; el sábado 26, a las 7 p.m., en San Antonio de Padua, en el fraccionamiento Granjas; el domingo 27, a las 12 i.m., en Nuestra Señora del Líbano.

Lunes 28, a las 7:30 en Santo Domingo Savio, en la colonia Morelos Oriente, que pertenece a la parroquia san Juan Bosco; el martes 29, a las 6 p.m., en la Sagrada Familia.

El miércoles 30, a las 8 p.m., en Nuestra Señora del Líbano, misa para universitarios, organizado por el grupo Apostólico Omega vía Facebook de la agrupación.

El jueves 31, a las 8:30 p.m., en la parroquia María Inmaculada; el viernes 1, a las 11 a.m., en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Itzimná.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Misas Más detalles

Monseñor Jorge Patron Wong oficiará misas del jueves 24 de este mes a la primera quincena de enero de 2021.

Por confirmar

Las celebraciones de enero se darán a conocer próximamente.

Covid-19

El acceso será por medio de los protocolos sanitarios de los templos y otras medidas.