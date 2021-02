El significado detrás de ''neni'' o ''emprendedoras'' de redes sociales

Un debate se formó la tarde de viernes en redes sociales, luego de que varios internautas compartieran memes y bromas después de una publicación viral que explica la definición de “neni”.

De acuerdo con la publicación, “neni es la persona que vende por redes sociales y que a todas sus clientas les comenta con las palabras ‘bella, hermosa, linda, nena’ y similares. Usan como método de venta el: ‘ya voy a cerrar el pedido’ o ‘es la última que me queda hermosa’”.

Y es que ante la pandemia de Covid-19, muchas personas decidieron emprender desde casa –algunas incluso después de perder su trabajo-, siendo un comercio informal que si bien ya existía, se incrementó debido a la crisis económica que trajo consigo la emergencia sanitaria.

Estoy viendo que hacen burla a las mujeres que emprenden vendiendo productos en línea diciéndoles Neni.



¿Vender es malo? No.



¿Por qué burlarse? No le veo lo gracioso.



Me parece muy mediocre querer hacer menos a quienes buscan fuentes de ingresos, digo tú también puedes, ¿o no?