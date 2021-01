Ni fatalistas ni ingenuos

Monseñor Patrón dicta cinco pasos a seguir este 2021

Este nuevo año 2021 ni será fatalista ni mágico, será de esperanza y realismo cristiano en el que debemos aportar nuestra experiencia a la iglesia, comunidad, trabajo, hogar y procurar respeto a la dignidad humana, manifestó monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero en una misa en María Inmaculada.

Monseñor Patrón Wong le pidió al centenar de feligreses presentes que sigan las enseñanzas de los tres Reyes Magos de Oriente que llegaron al Niño Jesús con la guía de la luz de una estrella, adoraron y ofrendaron sus mejores dones al niño que nació en un pesebre pobre. Entonces, el cristiano deberá estar atento para descubrir las situaciones más oscuras y guiarse de la luz, que es el espíritu santo, para superar las cosas más difíciles de este año.

“Con el ambiente que estamos viviendo inmediatamente uno se da cuenta que hay dos mentalidades no cristianas, muy lejanas a los seguidores de Cristo, que prevalecen”, señaló: “Una mentalidad fatalista que proyecta al año 2021 como algo fatal, algo terrible, algo catastrófico, algo mucho más oscuro que el 2020. Y por otra parte, en las redes sociales y medios de comunicación, una mentalidad mágica, es decir, como una varita mágica de buenos deseos, buenas intenciones, proyectos idealistas, demasiada miel y uno diría que son ingenuos”.

“Los seguidores de Jesús ni somos fatalistas ni creemos que el mundo crece, evoluciona, se desarrolla y progresa por una varita mágica”.

“Es precisamente ante esta disyuntiva que la fiesta de hoy, la solemnidad, la epifanía, la manifestación del Señor da un sentido profundamente cristiano al año 2021. ¿Por qué? Porque para nosotros, pase lo que pase, todo tiene que ser una epifanía, una manifestación, una revelación del Dios amado, así como la de los Reyes sabios del Oriente, que es historia bellísima del Evangelio que nos descubre cinco pasos, todos muy dinámicos y existenciales para que nuestra vida sea una epifanía”, dijo.

Patrón Wong narró cinco pasos que deben de seguir los católicos. El primero es sencillo, según el Evangelio, los Reyes sabios descubren una estrella, una luz y da respuesta y refuerza lo del profeta Isaías que en medio de la más profunda oscuridad y caos siempre aparece una luz o luces. Entonces para el cristiano estar atentos a descubrir la luz en las situaciones más oscuras al Espíritu Santo.

El segundo paso es: no basta con ver la luz. Como lo hicieron los sabios del Oriente, hay que moverse, hay que salir de la zona de confort, muchas personas dan muchas luces, muchas teorías, propuestas, pero todo se convierte en plática de café, de amigos, de mensajitos y vídeos, pero no mueven a la persona y no la hacen cambiar. Los Reyes Magos dejaron los lugares donde estaban seguros, acostumbrados, cada quien con su lengua, cultura, espacio social y dejaron todo para caminar, para ir hacia la luz. Es decir, el segundo paso es pasar de la palabra a la acción.

El tercer paso es muy importante. Los Reyes llegan al lugar que les señaló la estrella de Belén, se sorprenden porque el rey del universo está en un pobre pesebre y está con su mamá y papá. Aun así adoraron al niño, lo que significa que debe ser nuestra prioridad la eucaristía porque eso da mucha certeza.

El cuarto punto es la ofrenda. Significa para los cristianos católicos que nuestra vida quiere ser como la de Jesús, María o San José. Siempre se dan ofrendas en las misas y eso son dones simbólicos como el oro, los dones, capacidades y dar lo mejor de cada uno, no guardar lo valioso para ayudar a seguir adelante. El incienso tiene relación con la dignidad y respeto, ahora hay tantas faltas de respeto a la dignidad humana que son insensatas y el Evangelio nos dice que no te puedo tratar como un animal porque eres mi hermano, por lo tanto debe prevalecer el respeto entre todos.

El quinto paso dice explícitamente que después de estos cuatro pasos anteriores, los Reyes sabios regresaron a su lugar de origen donde viven, trabajan, donde pertenecen. Si cada uno de los católicos y personas regresan donde pertenecen, donde Dios nos ha dado hogar, amigos, trabajo, a nuestra iglesia, a la comunidad, a la parroquia, al grupo apostólico, toda la experiencia acumulada para 2021, este año no será ni fatalista ni mágico, sino que será lleno de esperanza, de realismo cristiano.

Si hay dudas, hay que seguir el método más sencillo de los Reyes Magos: recurrir a los grandes pedagogos, a los grandes maestros de la vida: María y San José. Incluso, el papa Francisco declaró a 2021 el Año de San José por los 150 años en que fue proclamado Custodio de la Iglesia Católica.— Joaquín Chan Caamal.

Misa Más detalles

Monseñor Patrón Wong ofició la misa de la epifanía del Señor en María Inmaculada

Protocolos anti Covid

Como en todas las iglesias de Mérida, los asistentes pasaron por filtros preventivos y desinfección para evitar contagios del coronavirus Covid-19 y también hubo control de la afluencia para mantener la sana distancia.