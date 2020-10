Nike lanza una colección de tenis del Día de Muertos ¿cuánto costarán?

Conoce todos los detalles de estos tenis edición especial.

MÉXICO.— Ahora si podrás celebrar de pies a cabeza el Día de Muertos.

Nike ha lanzado una variedad de tenis inspirados en una de las tradiciones mexicanas más populares. La nueva colección incluye elementos y colores que capturan la esencia de la celebración.

Esta edición especial consta de cuatro modelos de tenis que seguro todo coleccionista de tenis querrá tener.

La línea inspirada en la celebración mexicana esta compuesta por modelos emblemáticos de la marca como Nike Air Jordan 1, Air Max 90, Dbreak y Blazer Mid '77. Sin embargo, el diseño es lo que hace de estos tenis toda una obra de arte.

Cada modelo cuenta con un diseño que hace una completa referencia al Día de Muertos, por ello los tenis cuentan con elementos utilizados en los altares, papel picado, o la flor de cempasúch en mayor o menor cantidad.

Nike también agregó al diseño la frase “Para mi familia”, con la cual busca transmitir el sentimiento de unión y comunidad que existen en la cultura mexicana y sobre todo en esta celebración.

“The Nike Día de Muertos Collection is available to Nike Members in Mexico October 8 through SNKRS Web, with a global release October 15 on https://t.co/v6esH65cfC and

SNKRS” pic.twitter.com/sIWLHUVIQH