Niña rescatada y baile desde la azotea, entre las buenas noticias de hoy

Las Breves+, las buenas noticias de hoy

Rescatan a niña que vagaba en el mar en flotador de unicornio (vídeo)

Iniciamos las buenas noticias con un increíble rescate. Sabemos que la preocupación de muchos papás cuando van a la playa es la seguridad de sus hijos y con toda la razón. Recientemente una pequeña de cuatro años en un flotador de unicornio sorprendió a la tripulación de un ferry griego. La niña estaba sola y a la deriva del mar, ya que las corrientes marinas la alejaron de la playa en la que estaba con sus papás-

Afortunadamente todo terminó bien para esta pequeña, pues entre varios tripulantes lograron un exitoso rescate. Estamos seguros de que los papás tendrán más cuidado la próxima vez y de que no existen las coincidencias, pues a veces las personas en el lugar y momento indicado pueden salvarte la vida.

Cachorros escuchan con mucha atención cuento contado por un peluche

Imposible no derretirse de ternura con la siguiente noticia. Los vídeos de perritos haciendo cosas son un éxito en internet, pero este se lleva el premio como el más dulce del año. Un usuario compartió cómo un grupo de cachorros Golden Retriever escuchan con mucha atención la narración de un cuento. Esa no es la mejor parte, sino que el lector es nada más y nada menos que un dragón de peluche que tiene en su repertorio a "Hansel y Grettel", "Rapunzel" y a "La bella durmiente".

Maestra acudirá casa por casa a dar clase debido a la falta de TV e Internet

Las clases a distancia ya iniciaron y han marcado las brechas sociales en México. Sin embargo, a pesar de la adversidad, muchas veces la creatividad de los maestros y su vocación brilla incluso entre las limitaciones. Juana Acosta Cortés es maestra en una zona rural de Michoacán y no va a dejar que nada la detenga en este regreso a clases. Luego de ver que sus alumnos estaban desertando por la falta de recursos, tomó la decisión de que si no podían tomar las clases, ella las llevaría hasta a ellos y ahora los irá a visitar personalmente para asegurarse de que no pierdan la oportunidad de aprender. Enhorabuena maestra Juanita y mucho éxito a todos los maestros que dan el corazón por sus estudiantes.

La nota no tiene fotitos más que una, pero te comparto una galería de Yucatecos creativos en este regreso a clases. https://www.yucatan.com.mx/merida/con-ingenio-y-en-casa-asi-se-vivio-en-fotos-el-regreso-a-clases-en-yucatan

Captan extraña orca blanca en la costa de Alaska (Vídeo)

Un grupo de turistas se llevó una sorpresa única en la vida, pues se encontró con una orca blanca durante una expedición en barco en la costa de Alaska. El espectáculo quedó registrado en un vídeo impresionante, pues se cree que solo hay cinco ejemplares de orcas blancas en todo el mundo. La naturaleza les regaló una experiencia que nunca olvidarán.

Mesero sorprende por su habilidad para trasportar numerosos platos (Vídeo)

Ser mesero no es fácil y requiere una habilidad que muchas veces no es reconocida. Recientemente un mesero impresionó a los internautas con su equilibrio. En un vídeo publicado en TikTok se ve cómo el joven puede transportar seis platillos a la vez y además se da el lujo de caminar por la cocina sin mostrar ningún tipo de nerviosismo. Sin duda aplaudimos su destreza y talento.

Alcalde organiza "baile" desde azotea para evitar fiestas clandestinas

Hoy es miércoles, la mitad de semana y por eso terminamos las Breves de hoy al ritmo de la música. Y es que un alcalde de un municipio del Estado de México se convirtió en Dj de azotea para que los vecinos bailaran en sus patios al son de la banda, mariachi, cumbias y rock sin correr ningún riesgo de contagiarse de Covid.

De esta manera, tras cinco meses de confinamiento, se activó la fiesta colectiva desde una azotea. Es hora de poner a bailar a nuestros vecinos y a festejar con sana distancia para no pensar en el virus, ¿no crees?