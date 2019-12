Niños del CAM viven “La magia de la Navidad”

Convivencia con Santa Claus

“Santa, Santa, por aquí…” gritaban los niños mientras extendían las manos para saludar a Santa Claus, quien llegó a la celebración de “La magia de la Navidad” para llenar de regalos a los alumnos de cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM) de la capital yucateca.

Las caritas de emoción, los gritos, las manos extendidas que fueron estrujadas por el bonachón personaje y las sonrisas, llenaron de gozo el corazón de los organizadores del evento.

San Claus juega con varios pequeños en el evento Santa Claus entregó regalos a los niños de los Centros de Atención Múltiple en “La magia de la Navidad” Niños bailan durante el evento ❮ ❯

“Mira eso…”, dice conmovido Ángel González González, promotor de la actividad, quien con esa expresión da a entender que con eso se paga cualquier esfuerzo que se haya hecho para realizar una posada a los niños.

Ayer 230 alumnos de cuatro CAM fueron recibidos en el evento “La magia de la Navidad” en el gimnasio Polifuncional, una actividad que desde hace 10 años organiza Ángel González.

El evento nació para que los niños reciban sus regalos navideños y no sientan que por ser pobres o tener discapacidad no merecen un obsequio. “Cuando uno es niño y no recibe el juguete que pidió, siente que es porque algo hizo mal, pero cuando recibes lo que pediste es al contrario, sientes que algo hiciste bien”.

Por eso no quería que los pequeños crecieran con el trauma de que no pueden tener algo por no tener muchos recursos o por su discapacidad, de manera que no solo se trata de darles un regalo, sino de hacerles ver que cuando hacen las cosas bien y se portan bien, nada es imposible.

Por ello es una invitación a soñar, a creer que sí pueden tener una bicicleta o una tablet, por ejemplo, y que no están negados a estos obsequios por su condición social. Además los niños se motivan para portarse bien todo el año.

La dinámica consistió en que los alumnos escribieran en una cartita tres opciones de regalo y se consiguieron padrinos para los obsequios de los niños, procurando entregar alguna de las tres opciones apuntadas.

Ayer Santa Claus se hizo cargo de entregar los 230 obsequios a igual número de niños, entre los que había patines, balones de fútbol, muñecas, tenis, chamarras, ropa, bocinas y celulares.

La actividad comenzó desde muy temprano en el Polifuncional, pues se recibió a los alumnos de los CAM de San José Tecoh, Yucatán matutino, Canek y “Luis Braille”, a quienes se les dio un desayuno y luego tuvieron oportunidad de escuchar algunas canciones del repertorio del concertista Ricardo Tovar Rivadeneyra.

El colofón del evento fue la llegada de Santa Claus y la repartición de los regalos.

En la página de Facebook La magia de la Navidad se puede ver la labor que Ángel González realiza con apoyo de amigos y la sociedad que se unen a esta causa, la cual organiza desde hace una década.— Iris Ceballos Alvarado

Síguenos en Google Noticias