Niños y adolescentes afrontan el coronavirus

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

Sin importar nuestra edad, seamos niños, adultos o abuelitos, usar cubrebocas, lavarnos las manos y guardar la sana distancia siguen siendo las únicas acciones probadas para combatir al virus SARS-CoV-2.

Hace año y medio se creía que este virus respetaba la inocencia de los niños, o al menos se conmovía ante ellos afectándolos con una sintomatología más leve; hoy se contabilizan 6,681 casos en 24 países de América Latina y 135 decesos de menores.

A pesar de que la evidencia científica parece no generarse al mismo ritmo de contagio y de adaptación del SARS-CoV-2; algo que ha quedado claro es que esta enfermedad no solo se conforma con atacar los pulmones, afecta toda la economía del ser humano y nuestros niños no son la excepción.

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Infantil es una complicación grave y mortal del coronavirus que merece nuestra atención. Este síndrome ataca todas las partes del pequeño cuerpo de los niños: riñones, hígado, corazón, piel, ojos y cerebro y, en ocasiones, se presenta sin que el pequeño sea diagnosticado clínicamente con Covid-19, es decir, siendo asintomático.

La aparición tardía de este síndrome llevó a los científicos como Fortich González y colaboradores a pensar que está ampliamente relacionado con las citocinas. Este síndrome puede presentarse en niños y adolescentes, pero la literatura marca una tendencia predominante entre los 7 y 9 años de edad.

Son tiempos complejos y es de admirar cómo día a día los padres de familia construyen un mundo nuevo para sus hijos, un mundo donde equilibran el bienestar físico y psicológico con el objetivo de aportar a sus pequeños normalidad, puesto que los niños crecen entre adultos, socializan a través de dispositivos digitales y se expresan y reciben cariño a través de las pantallas táctiles.

Esta pandemia tendrá consecuencias devastadoras que extienden su dominio fuera de los hospitales, y son los padres de familia quienes afrontan la batalla.

Valdría la pena reflexionar lo que hemos hecho para adaptarnos, porque la lección más grande la tenemos a plena vista: un virus que minuto a minuto se adapta a las circunstancias, a los cambios climáticos, a las vacunas, engaña al sistema inmune y mantiene firmemente su presencia.

Los niños son el futuro y me niego a creer que el futuro carecerá de apapachos, de tardes en la acera y de pijamadas que recordar con el pasar de los años.

Inmunizarlos parece una utopía ni siquiera digna de concebir a mediano plazo y es en esta realidad sardónica donde la fuerza que caracteriza a México se hace presente: el núcleo familiar, ese remanso de paz que hoy más que nunca representa amor, cuidado, salud, protección y una nueva manera de afrontar al mundo.

No los descuidemos y hagamos de las medidas de protección básicas, una forma de juego que estimule su imaginación.

