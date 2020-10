No es una reapertura

El ciclo de cine en el Olimpo, evento conmemorativo

Después de varios meses de estar cerrado debido a la pandemia, hoy a las 6 de la tarde arrancará en el centro cultural de Mérida Olimpo el ciclo de cine “Mujeres en el arte”.

El ciclo, de acceso libre, se prolongará hasta el domingo 25, presentando las películas “Paula” (hoy martes 20), “Lotte am Bauhaus” (miércoles 21), “La pasión de Camille Claudell” (jueves 22), “Ojos grandes” (viernes 23), “Kusama Infinity” (sábado 24) y “Retrato de una obsesión” (domingo 25).

Sin embargo, el director de Cultura del Ayuntamiento, Irving Berlín Villafaña, aclaró que el ciclo forma parte de una actividad que lleva al cabo el Instituto Municipal de la Mujer por su 19 aniversario y que no significa que ya estén abiertos los espacios culturales del Ayuntamiento.

Informó que aún no hay fecha para reabrir el Olimpo y el Museo de la Ciudad y tampoco para reanudar los eventos tradicionales como los Martes de Trova o las Serenatas de Santa Lucía.

El funcionario explicó que, aunque en el caso del Museo, ya están listos para abrir en cualquier momento, todo dependerá de las condiciones climatológicas.

El funcionario añadió que continúan estudiando cómo serán las aperturas, pero primeramente serán los museos, luego las galerías y por último los teatros.

A distancia

Por el momento, dijo, “hay un montón de cosas programadas por vídeo e internet, tenemos un montón de eventos culturales, pero no son físicos, los físicos van a depender de que no haya lluvia y no es la idea abrir para luego cerrar un sábado. Estamos observando que la condición climatológica lo permita (…) pero estamos esperando que sea lo más pronto”, indicó el director.

Señaló, como informamos, que las reaperturas serán de manera escalonada, es decir, primero abrirá un espacio, a la semana otro, a los quince días otro, pero todo dependerá de que el tiempo y las condiciones de la pandemia lo permitan.— Iván Canul Ek

”El Netflix yucateco”

Sobre el programa “Mérida On Line”, una especie de “Netflix yucateco”, según se dijo el día del anuncio, Berlín Villafaña comentó que se sigue trabajando en ello y se tendría oticias en una o dos semanas