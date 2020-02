Los reyes invitan a vivir el Carnaval siendo inclusivos

Cynthia Paola Rincón Sánchez y Jesús Alberto García Castillo, reyes con discapacidad motriz del Carnaval de Mérida.- Foto: Adriana Carrillo Alemán Cynthia Paola Rincón Sánchez y Jesús Alberto García Castillo, reyes con discapacidad motriz del Carnaval de Mérida.- Foto: Adriana Carrillo Alemán Cynthia Paola Rincón Sánchez y Jesús Alberto García Castillo aman el baile.- Foto: Adriana Carrillo Alemán Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas, reyes con discapacidad intelectual.- Foto: Fernando Acosta Yam Los reyes en su visita al Diario.- Foto: Fernando Acosta Yam Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas, reyes con discapacidad intelectual.- Foto: Fernando Acosta Yam ❮ ❯

La discapacidad no es ningún límite para quienes disfrutan del baile, la música y sobretodo el carnaval y así lo demuestran Cynthia Paola Rincón Sánchez, Jesús Alberto García Castillo, Cinthia Larissa Ancona García y José María Uh Espadas, reyes con discapacidad motriz y discapacidad intelectual, respectivamente.

A Cynthia Rincón y Jesús Alberto lo que más les gusta es el relajo y la fiesta. “Mi familia es muy fiestera, siempre hay música y no importa que yo esté en mi silla de ruedas, siempre me sacan a bailar, nos adecuamos y nos divertimos”, dice Cynthia.

Incluso cuenta que parte de la comparsa que los acompaña en los bailes son sus primos y amigos, quienes aunque al principio les daba un poco de pena no dudaron en participar.

“Yo no soy de quedarme quieto; mi familia no sabía que me gustaba el carnaval, se lo tomaron de sorpresa pero me apoyan y me dicen que le eche ganas porque es una experiencia que siempre voy a recordar”, dice Jesús.

Ambos están de acuerdo en que la silla de ruedas no es ningún impedimento para disfrutar de la convivencia y diversión y que lo más importante es la inclusión. “Una persona con discapacidad puede disfrutar aunque sea ciego o sordo, la música se puede transmitir de diversas maneras”, explica Cynthia.

“No importa la condición en la que estén, hay que demostrarle a la gente que no existen barreras para divertirnos y sobretodo echarle ganas”, añade Jesús. Y es ese el mensaje que quieren compartir con los meridanos, a quienes invitan a asistir sin importar si tienen algún tipo de discapacidad, pues habrá espacios habilitados y accesos exclusivos así como personas para auxiliarlos.

“Que se atrevan a romper el esquema de estar encerrados y no hacer muchas cosas, que vayan a disfrutar el carnaval”, añaden.

Cynthia Rincón es atleta paralímpica de alto rendimiento en las disciplinas de lanzamiento de bala, jabalina y disco. Ha ganado medallas de oro para Yucatán y está en preparación para la próxima paraolimpiada nacional. Además, en agosto ingresará a la universidad.

Jesús García estudia la licenciatura en Derecho; le apasionan temas como los derechos humanos, y la política y tiene el objetivo de contribuir en una sociedad cada vez más inclusiva.

Larissa Ancona y José María, reyes con discapacidad intelectual son parte del centro ocupacional y recreativo “La Ceiba”, en donde aprenden a potenciar sus talentos en distintas áreas como la cocina, música y artes.

Son apasionados por la música y el baile, lo cual se nota en la emoción al hablar de sus ensayos. “Bailo desde chica, salsa, merengue, todo tipo de baile”, dice Larissa.

“Chema” ya tiene experiencia con las coreografías pues desde niño ha participado en varios montajes de “La Ceiba”, así como en las comparsas, por lo que ser rey del carnaval era un momento anhelado.

“De chica iba al carnaval con toda mi familia y estábamos felices. Me gustan los carros alegóricos, los desfiles, todo me pone feliz”, dice Larissa con una gran sonrisa en el rostro.

“Al carnaval voy con mis papás, me gusta bailar”, dice José María un poco apenado. No habla mucho, pero a la hora de bailar no duda en mostrar sus mejores pasos. “Tiene pena, pero en la coronación se le va a olvidar”, dice Larissa.

Además del baile, a ambos les gusta cocinar, sobretodo pasteles, galletas y pays”. “Preparo pan buenísimo y también me gusta salir con mis amigos, lavar los trastes y barrer, soy la reina de la casa”, admite Larissa.

A José María le gustan el fútbol y el béisbol; ya en confianza es muy relajista y Larissa dice que hasta tiene dos novias. “Se besa con ellas porque es guapo”, dice entre risas. Ambos se muestran muy divertidos y con una complicidad única, lo cual se verá reflejado en sus coreografías a pesar de que se dicen un poco nerviosos por la coronación.

“Está siendo una experiencia muy bonita, de mucha convivencia y estamos conociendo a muchas personas”, dice Cynthia Rincón.

Cynthia, Jesús, Larissa y Chema buscan hacer conciencia e inspirar a otras personas como ellos a aventurarse para cumplir sus sueños y no vivir con ningún tipo de límite. Y aunque opinan que la discriminación es algo del pasado, anhelan una sociedad completamente incluyente.

Los cuatro aseguran que estos meses de estar entre ensayos y de un evento a otro han sido fáciles gracias al apoyo de sus familias, lo cual ha sido crucial para disfrutar la experiencia al máximo.

