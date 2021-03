No le gusta verse como víctima

Arlette Sierra dice que mujeres la han discriminado

La soprano Arlette Sierra tiene claro que la discriminación puede vivirse no solo por ser mujer y que en ocasiones la ejercen congéneres, pero en los últimos años ha aprendido a apoyarse en las personas que ven sus cualidades más que sus defectos y nunca deja de esforzarse y trabajar por alcanzar sus metas.

Arlette cursó estudios de canto en San Petersburgo, Rusia, y actualmente forma parte del personal docente de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

La cantante comparte algunos aspectos de su vida profesional y personal bajo la perspectiva de género, en este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo has logrado destacar en tu área?

No ha sido fácil, he tenido que llevar un camino de mucha disciplina, trabajo, pero sobre todo de perseverancia, de ser constante, de insistir en mis objetivos. He sido muy afortunada de rodearme de personas que me han impulsado, ayudado mucho y alentado, como mi familia, amigos, maestros que han sido pilares en mi vida para llevar al cabo esto, y estoy agradecida con ellos, porque creo que lograr destacar es el resultado de un conjunto de personas que vienen trabajando alrededor de una, y de una misma que sigue esforzándose y trabajando.

¿Has encontrado trabas para realizar tu trabajo?

La traba más grande que he encontrado es la económica, porque la ópera es una carrera muy costosa, una requiere de muchos viajes para hacer audiciones, para tocar muchas puertas y tener oportunidades de trabajo en los teatros, en las salas de conciertos y con las orquestas, y también para poderse preparar continuamente, porque se requiere de una preparación constante. El poder ir a cursos, estar formándome en buenos conservatorios con buenos maestros... todo tiene un costo, es una inversión fuerte, se requiere de estar pidiendo apoyos y becas para lograrlo.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

No sé si por ser mujer, pero siempre va a haber personas que se creen más que otras y que te quieren pisar. También he sufrido discriminación por parte de otras mujeres. Creo que se trata de una discriminación más hacia mi persona, no siento que sea por ser mujer, sino que viene de personas que quieren ver mis debilidades para hacerme sentir menos y sentirse ellos más. Desgraciadamente es una cuestión que genera la discriminación, la violencia y muchos problemas, pero también ha habido mucha gente que me ha impulsado y he aprendido a apoyarme en las personas que ven mis cualidades más que mis defectos. La discriminación está en todas partes, no solo se da por cuestiones de género.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

No me gusta hablar de mí como una víctima, ni verme como tal ni a ninguna otra mujer, no me gusta visualizarme así, pero sí he sido violentada. Son temas que no son fáciles de hablar nunca, no por miedo o querer ocultar algo, sino porque son delicados, difíciles de superar. No es fácil para una persona que ha sido violentada emocional, psicológica o físicamente superar ese tipo de abuso.

¿Cómo superaste el abuso sufrido?

Hace unos años encontré un grupo de autoayuda, me han enseñado a no verme como una víctima sino a tomar las riendas de mi vida, a aprender a darme mi propio valor, aprender a frenar cuando viene una violencia hacia mi persona, a quererme a mí misma, a respetarme, a ir mejorando en mis emociones, y a dejar esa parte de mi pasado un poco de lado para poder superarlo, seguir adelante y enfocarme en lo que quiero, en mi hoy, no en mi pasado.

¿Qué recomendarías a las mujeres y hombres para acabar con las prácticas machistas?

Lo más importante es la información, la educación también ayuda mucho, la solidaridad, la empatía y sobre todo el aprender a trabajar nuestras emociones, el aprender a canalizarlas, el tener algún apoyo para trabajar nuestra parte emocional, nuestra mente. La salud mental, emocional, incluso nuestra salud espiritual, son parte importante de nosotros como personas y si las descuidamos se dan este tipo de situaciones; tenemos que aprender a valorarnos, para ello tenemos que ser muy conscientes del manejo de nuestras emociones y sanidad mental, de nuestros pensamientos, y de nuestro mundo espiritual.

Inicios

Arlette incursionó en la música a los 9 años, y en el canto a los 11. Se enamoró de la ópera a los 13 años, cree que por influencia de su primera maestra, Mimí Bolio, quien le proyectaba óperas cuando la visitaba en su casa.

Comparte que estudiar en Rusia fue muy emocionante, al ser un país de una cultura muy diferente a la de México y tener un idioma distinto.

San Petersburgo le parece un lugar increíble, lleno de cultura, “me sentía como en un sueño todo el tiempo”.

Siente que en México hace falta más respeto de unos por otros, “escucharnos y respetarnos más, y dar más voz a la mujer”.— Iris Margarita Ceballos Alvarado