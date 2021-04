No recibe la atención debida el mal de Chagas

Chagas es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca (“Chinche Pic”). El mal de Chagas es común en los lugares donde viven los insectos triatominos que transmiten el parásito “Trypanosoma cruzi”, es decir, en América del Sur, América Central y México. El abordaje médico y científico de enfermedad no podría comprenderse del todo sin la parte social y antropológica, señaló Alba Rocío Valdez Tah, becaria de pos doctorado del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM en Mérida.

La doctora Valdez Tah se refirió a la conferencia en línea “La problemática del Chagas desde la perspectiva de las ciencias sociales” que se impartirá a partir de hoy y durante varias sesiones como parte del ciclo del Cepchis de la UNAM Mérida.

El tema será abordado desde distintas vertientes de las ciencias sociales en la perspectiva de especialistas de diversas partes del mundo en donde el tema causa interés científico.

La doctora Alba Rocío Valdez explicó que generalmente el tema se aborda desde la perspectiva médica y biológica.

Médicamente se sabe que los vectores la diseminan, que la enfermedad puede ser moderada (y causar inflamación y fiebre) o duradera, que si no se trata puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera.

Sin embargo un abordaje del problema desde la perspectiva de las ciencias sociales permite comprender cómo es que ésta avanza gracias a los procesos migratorios pero, paradójicamente, a pesar de la gravedad del problema las autoridades no han implementado acciones concretas para hacerle frente como se ha hecho con padecimientos como el dengue, por ejemplo.

“El Chagas es un problema de salud que no se está abordando con toda la atención que amerita, al menos no como se ha hecho con el problema del dengue; por ejemplo, habría que preguntarse por qué las autoridades no le están dando mayor atención”, señaló.

“Contrario a lo que pudiera pensarse, el Chagas no es un problema de salud propio de sectores poblacionales de zonas rurales, actualmente el 80% de la población es urbana y hasta aquí han llegado el Pic, la chinche que transmite la enfermedad, debido al crecimiento de las urbes que han invadido territorios donde habitan los chinches”, explicó.

“Conocer por qué social y políticamente no se le está abordando con la importancia que amerita es algo que debemos analizar”, destacó.

La conferencia tendrá cuatro sesiones —hoy y los jueves 22 y 29 de abril y 6 de mayo— de 11 a 14 horas. La conferencia será vía Zoom, para los asistentes en directo la conferencia tiene un costo de $250 por registro, sin embargo las repeticiones de las charlas serán diferidas y subidas a las redes sociales del Cephcis UNAM Mérida.

Más informes en a educación.continua@cephcis.unam.mx o www.cepshcis.unam.mx.— Emanuel Rincón