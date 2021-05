''No se brilla apagando a otros'': Miss Perú, en defensa de Andrea Meza

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de los comentarios negativos a la Miss Universo 2020 Andrea Meza, porque muchos tenían como favorita a Miss Perú Janick Maceta; la representante peruana no dudó en salir en defensa de su compañera de certamen.

Janick Maceta respondió uno de los comentarios de uno de los usuarios de las redes sociales, en su mensaje pidió que paren con las agresiones hacia su compañera y se solidarizó con ella dejando una reflexión.

"Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyar, entonces paren el bullying", escribió Janick.