“No soy una persona interesada en etiquetas”:Emmanuel Thibault

Está Emmanuel Thibault contento con su trayectoria

Emmanuel Thibault evoca con agrado la ocasión en que bailó el pas de deux de los campesinos en una presentación de “Giselle” con el Ballet de la Ópera de París en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.

Como intérprete, admite, fue una experiencia “muy agradable” porque descubrió que el público mexicano “es muy cálido”.

“Es siempre un placer estar en el escenario y tener un público responsivo”, señala a Diario de Yucatán el artista, que en 2017 se retiró de la compañía con la categoría de bailarín principal.

“Conservo muy buenos recuerdos de esa gira a Ciudad de México. Nos divertimos mucho. Pero también nos estábamos muriendo porque no estábamos acostumbrados a la altura. Todos los que fueron parte de esa ‘Giselle’ estaban sufriendo y yo temía no llegar al final del solo debido a la altura”, relata.

Viajar me hace feliz

Este mes Emmanuel Thibault regresó al país para ofrecer en Guadalajara una clase magistral en el marco del programa “Despertares impulsa”, promovido por Isaac Hernández y que se llevó al cabo del lunes 15 al viernes 19 pasados. El sábado 20 asistió como espectador a la gala “Despertares” en el Auditorio Telmex.

“Soy una persona que ama viajar, así que si me llevan a cualquier lugar estaré feliz de descubrir una cultura diferente, una arquitectura diferente, personas diferentes, comida diferente… El solo hecho de viajar me hace feliz”, dice a este periódico.

Hasta su retiro Emmanuel Thibault acostumbraba actuar en galas en diferentes países, que le daban la oportunidad de interpretar algunos papeles que no asumía regularmente en París debido al alto número de solistas en la compañía de la que fue integrante desde finales de la década de 1980.

Pero aun si se trataba de personajes que sí abordaba en Francia “siempre es un placer actuar para un público diferente, porque aportas tu propia cultura, modo, interpretación”.

“Es bueno hacerlo en casa, en tu propio teatro, pero es también parte del trabajo de un artista llevar su arte al exterior, a gente de una cultura diferente”.

En el tiempo en que permaneció en el Ballet de la Ópera de París la compañía vivió un cambio en su composición, pues sus artistas dejaron de ser casi en su totalidad franceses para provenir de otras naciones y escuelas. Thibault recuerda que cuando él se integró a la agrupación “la única manera de unirse era a través de la Escuela del Ballet de la Ópera de París” y ésta “no acostumbraba aceptar estudiantes extranjeros porque era un momento diferente, el mundo era diferente, no era tan fácil para los extranjeros ir a estudiar a París”.

“Así que es verdad que en ese tiempo la mayoría de nosotros éramos franceses y veníamos de la Escuela del Ballet de la Ópera. Pero éste ya no es el caso. Cada año en los últimos 15 ha habido audiciones abiertas a cualquier bailarín del mundo, de cualquier generación, y gente de cualquier cultura y país tiene la oportunidad de unirse a la compañía”.

“Por supuesto, algunas veces eligen franceses porque todavía hay gente que llega de la Escuela; pero ahora tenemos estrellas como Ludmila Pagliero, que es de Argentina; bailarines principales como Sae Eun Park, de Corea. Tenemos muchas nacionalidades. Si eres un buen bailarín no necesitas ser francés para unirte a la compañía”, subraya.

En el Ballet de la Ópera de París las jerarquías se ganan en concursos de oposición, excepto el grado máximo de “étoile” (estrella), que se concede a discreción de la dirección. En 2004, luego de competir con una variación de “El lago de los cisnes”, Emmanuel Thibault fue ascendido a bailarín principal y con este título se retiró en julio de 2017, en función en la que interpretó el pas de deux del escocés de “La Sílfide”.

“¿Por qué? ¿Por qué?”

“Cuando no eres ‘étoile’ no tienes el mayor protagonismo, pero me siento completamente bien con eso. Mucha gente sigue preguntándome: ‘¿Por qué, por qué (nunca lo designaron estrella)?’, pero para ser honesto nunca ha sido una frustración para mí porque la mayoría de los papeles para ‘étoiles’ los hice en París. Y los pocos que no hice, los hice en Japón, en Italia o en otros países”.

“Gran parte del público me dice que se siente frustrado de que yo nunca tuviera el título, pero no soy una persona interesada en las etiquetas. No es mi frustración, yo me siento totalmente bien con esto. Ahora estoy retirado, enseñando, yendo de una compañía a otra y trabajando con bailarines”.

“Honesta y modestamente, tuve una última buena actuación y fue en el escenario del (Palacio) Garnier con mis amigos alrededor, una muy buena atmósfera; fue un buen espectáculo y estoy muy feliz de haberlo terminado. He dado vuelta a la página y estoy muy feliz de ayudar a otros bailarines tanto como pueda”.

Se siente halagado de haber formado parte de “Despertares impulsa”, un evento al que califica de único. “Lo que ha hecho Isaac (Hernández) es increíble, porque no solo reunió a unos amigos en una gala sino que hizo un encuentro de talentos de diferentes culturas, la manera en que le devuelve a la gente… Lo admiro mucho”.— Valentina Boeta Madera

Emmanuel Thibault/ Perfil

En una entrevista al sitio digital “Dansomanie”, el bailarín relató sus inicios en la danza:

Comienzos

El deseo de bailar le surgió cuando tenía cinco años edad. “Nadie me lo propuso, fui yo mismo el que lo pidió”, recordó.

Recomendación

Recibió sus primeras clases de la maestra Françoise Eymard, quien “detectó mis habilidades y tuvo la inteligencia de recomendarme ponerme en contacto con maestros respetados”.

Mentor

Asistió durante un año a clases particulares con Max Bozzoni y siguió siendo su alumno luego de unirse a la Escuela de la Ópera de París, donde Bozzoni era maestro.

Musicalidad

Bozzoni “insistía mucho en el aspecto musical, artístico de la danza, a pesar de que se le presenta con frecuencia como algo centrado en la técnica”.