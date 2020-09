Nobiko, el famoso ''gato largo'' de los memes, murió

JAPÓN.- Las redes sociales se llenaron de memes en honor al “gato largo”, el felino que se volvió popular en los 2000 por su cuerpo.

yes, it’s true. long cat, known as nobiko in japan, has left us. https://t.co/Alk76dB98h pic.twitter.com/8MOSnWYH60

La noticia de la muerte de Nobiko, el gato de los memes, la dio la dueña desde Kochi, Japón. El felino tenía 18 años y su color blanco y llamativos ojos negros eran un clásico en Twitter.

La mujer contó que Nobiko era un gato adoptado, cuando lo vio por primera vez estaba muy débil y cuando lo llevó a la veterinaria le dijeron que no lo podían salvar. Sorprendentemente vivió 18 años.

El “gato largo” tenía 65 centímetros de longitud, pero en redes lo comparaban con los principales rascacielos del mundo.

a very important part of cat meme history for millennials is gone it really sucks pic.twitter.com/bm2x4PZUf1