El Museo de la Canción recibirá a Los 4 Armónicos

De esencia romántica, nostálgico por añadidura, su estilo los ubica en un tiempo lejano pero que marcó una época, tan profunda e indeleble que aun hoy día seduce y atrapa, así es la agrupación Los 4 Armónicos, que mañana sábado ofrecerá “Una noche de ensueño”, a partir de las 8 p.m. en el Museo de la Canción Yucateca en La Mejorada.

Creado hace cuatros años, Los 4 Armónicos retoma el espíritu de los cuartetos de mediados del siglo XX, cuyas voces entonadas y acopladas, llevaban la música a otro nivel dándole un matiz especial a géneros como el bolero y la trova.

Los hermanos Miguel Ángel y Freddy May Polanco, Freddy May Martín y Ricardo Cetina González integran Los 4 armónicos, que en esta velada ofrecerá un repertorio de alrededor de 18 temas, algunos conocidos y otros no tanto, pero con arreglos a cuatro voces para transitar por las sendas del recorrido de un estilo que marcó época a mediados del siglo pasado y que tuvo entre sus principales exponentes a “Los armónicos”, “Los Soles”, “Los hermanos Castro” y “Los cuatro amigos” por citar algunos.

Entrevistados en el Museo de la Canción Yucateca, el director musical de la agrupación. Freddy May Polanco, explica que acoplar cuatro voces en una canción implica un gran esfuerzo pero el resultado es en extremo satisfactorio,

“Las voces deben ser entonadas, afinadas, muy precisas; los cuartetos no dejan mucho margen de improvisación o grandes variaciones de tonalidades, cada voz tiene una textura y un matiz, la suma es una canción de una armonía que atrapa, de gran belleza que gusta al espectador”, comentó.

“Hay que trabajar mucho para alcanzar el resultado esperado. Lo maravilloso es cuando un bolero se interpreta a cuatro voces, el resultado es verdaderamente único”.

Entre los temas que se estarán presentando en la velada de éste sábado están “Cumbanchero” de Rafael Hernández “El Jibarito”; “Te extraño los domingos” de Rodrigo de la Cadena y “Simplemente mía”.

El grupo recién participó en el Festival de la primavera en Chiapas y en agosto próximo viajará a la capital del país para asistir al Cuatro Festival Mundial del Bolero, que tendrá por sede el teatro “Esperanza Iris”.

En febrero pasado grabaron su primer álbum, el cual podría ver la luz en breve.

La admisión para el concierto de mañana es de $120 por persona en preventa en las taquillas del museo o al teléfono 9993-61-81-87; mañana, el costo será de $150 por persona y de $120 para personas con credencial del Inapam.— Emanuel Rincón Becerra