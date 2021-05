Nori Kobayashi, la fan que se convirtió en colaboradora de Joselo Rangel

Desde la Filey cuenta su experiencia de trabajar con el músico

Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba, cuenta que como padre de dos niñas, la hora de los cuentos para dormir eran casi un ritual en casa: "Entonces yo les decía ¿quieren que les lea un cuento o quieren que lo invente? y entonces ellas me decían invéntalo, invéntalo".

Así lo recordó durante la presentación de su primer libro infantil "La niña aburrida", en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), que como mencionó en entrevista con Diario de Yucatán, previo al evento, nació de una anécdota familiar.

Tras compartir cómo sus hijas fueron el primer público al que presentó esta historia, que les gustó, dio paso a recordar cómo fue el encuentro con Nori Kobayashi, la joven peruana a cargo de la ilustración de este libro.

Nori Kobayashi, de fan de Café Tacvba a colaboradora de Joselo Rangel

Joselo recordó que durante una convivencia de Café Tacvba en Lima, Perú, para una tocada; Nori se acercó en el aeropuerto junto con otros seguidores del grupo y les regaló a cada uno de los integrantes un dibujo.

"Yo lo que ví me fascinó", expresó. "Era un dibujo para cada uno de nosotros, estábamos representado ahí y yo estaba representado como un oso, con lentes, sentado en un sillón leyendo y a mi lado había muchos elementos que son parte de mi vida. Yo dije cómo le hizo para encontrar todo esto".

Cuenta que después de eso investigó un poco sobre Nori y la contactó. Por su parte, ella recuerda ese encuentro como una sorpresa que pensó, solo era un geste amable del músico.

La ilustradora peruana recuerda que en ese contacto, Joselo le preguntó por otros trabajos: “Yo pensaba: 'bueno, quiere ser amable' y al día siguiente me escribe por Facebook: 'ya vi tus ilustraciones, me gusta y qué tal si hacemos un cuento juntos'”.

Comento que fue por un autógrafo y ya estuvieron juntos en éste proyecto, en el que Joselo confío en ella al darle libertad para crear.

"Igual eso me gustó porque no me puse límites y por eso también este cuento es especial para mí, porque anteriormente he hecho ilustraciones para cuento y siempre he tratado de seguir los parámetros de la editorial o parámetros míos, mis inseguridades".

''La niña aburrida'' desde la lectura

Por su parte, la presentadora del evento Alejandra Segura comentó que la historia se siente muy real y auténtica: "Disfrutas la historia y disfrutas también ver esas ilustraciones".

Añadió que el libro sí trae un mensaje, donde la niña aprende a estar bien con ella misma, a disfrutar de los silencios y consideró que a veces los papás buscan resolver las situaciones de aburriemiento, bloqueando la oportunidad de experimentar también las frustraciones.

''Somos un radio, que transmite'', el mensaje de Joselo Rangel

Entre otros conceptos, Joselo Rangel comentó que es común para el que las historias y que las canciones se vayan creando casi solas como le pasó en el cuento y le gustaría que le pase más seguido.

"Mi papá decía que somos como radios, el chiste es tener como una antena y captar todo lo que hay ahí, las ideas y todo eso. Mi papá era así muy esotérico, le encantaba todo eso", compartió Joselo.

"Si me han pasado cosas así raras como que de repente una melodía, de una canción o una letra no me dormir, como que me despierta y empiezo a escucharla y dijo tengo que levantarme a agarrarla. Me paso con 'Esa noche” por ejempl"o, relató Joselo de esta canción para Café Tacvba.

La presentación duró poco más de una hora, en la que los participantes dieron la oportunidad al público de realizar sus preguntas para el autor y la ilustradora.