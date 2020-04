“Nos lleva a la realidad”

Con la pandemia la gente retoma el deber espiritual

“La cuarentena por el coronavirus es el tiempo oportuno para volver al Señor”, manifestó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa dominical de la resurrección del Señor que celebró ayer al mediodía, sin fieles, en la iglesia de Cristo Resucitado, en Montecristo.

La ceremonia comenzó con la consagración a la Virgen de Guadalupe, ante quien sacerdotes y devotos oraron para que interceda al Señor a fin de que libere al continente de la amenaza del nuevo patógeno.

La celebración se transmitió por medio de Facebook, desde donde fue seguida por miles de personas y compartida más de un centenar de veces. También hubo numerosos comentarios, en muchos de los cuales sus autores pedían el favor divino para proteger la salud de la comunidad.

Monseñor Rodríguez Vega comenzó su homilía con un mensaje en maya y un agradecimiento a sacerdotes, auxiliares y equipo técnico que colaboraron para transmitir la misa en que se festeja la resurrección de Jesús.

“Hoy es el domingo más importante de todo el año y los próximos domingos celebraremos con la misma solemnidad que hoy”, señaló el Arzobispo de Yucatán, quien destacó que se conmemoraba la fiesta patronal de la parroquia anfitriona.

“Esta cuarentena es propicia para leer los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Es tiempo oportuno para volver al Señor”, subrayó.

“El Evangelio de San Lucas narra la vida de Jesús y el libro de los Hechos se refiere a los primeros 35 años de la Iglesia”, recordó.

“Es por todo lo que está en los libros que la Iglesia, a pesar de sus errores y los pecados de sus ministros, sigue adelante sin que nadie la destruya, ni por fuera ni por dentro”, manifestó.

“El Señor nos dijo: ‘Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo’ y hoy (por ayer) escuchamos a San Pedro haciendo el bien. San Pedro fue testigo de la muerte y resurrección del Señor y hoy es el día del triunfo del Señor; hoy, esta experiencia de la pandemia nos vuelve a la realidad, nos está centrando en nuestro deber espiritual”.

“Hoy que nos estamos quedando en casa Cristo entra a los hogares para quedarse con las familias”.

El Arzobispo advirtió que las redes sociales han vuelto famosos a algunos sacerdotes que no le están dando su lugar al sucesor de San Pedro. “María Magdalena, cuando descubrió que el santo sepulcro de Jesucristo estaba abierto, no entró, sino que avisó a los apóstoles. El apóstol Juan tampoco entró primero, sino que cedió ese lugar a San Pedro que fue el ungido de Cristo para que constatara que su cuerpo no estaba en su tumba”.

En la homilía también se refirió a la inconformidad de algunos fieles por el cierre de las iglesias debido a la emergencia sanitaria. A esas personas les recordó que la interrupción de las misas con público y otras actividades religiosas es temporal.

Hasta el año pasado, a la misa en Cristo Resucitado acudían misioneros que dedicaban la Semana Santa a llevar la palabra de Dios a pequeñas comunidades del Estado. En esta ocasión no pudieron desplazarse físicamente, pero se informó que realizaron su obra en línea.

Al Arzobispo lo acompañaron el párroco y el vicario de Cristo Resucitado, padres Antonio Escalante Pantoja y Aarón Sánchez Bobadilla; auxiliares e integrantes del coro.— Joaquín Chan Caamal

