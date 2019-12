Notas de la arquidiócesis

AGENDA

Hoy lunes por la noche, monseñor Pedro Mena Díaz celebrará misa de la peregrinación de la Casa del Sacerdote en el templo parroquial de San Cristóbal; el miércoles por la noche, misa en la capilla de Guadalupe, de la parroquia de Cristo Obrero, y, a la medianoche, misa en San Cristóbal. El jueves en la madrugada, en la mañana y en la noche, misas en Acanceh, en el mercado Lucas de Gálvez y en el poblado de Tahmek. El sábado por la noche, misa de inauguración de la sección de la Adoración Nocturna Mexicana en Chichimilá.

ADVIENTO ECOLÓGICO

El Adviento, en la perspectiva de “Laudato si”, nos invita a preparar el corazón, a reparar las relaciones humanas rotas, a crear espacios de convivencia entre nosotros y el medio ambiente, entre nosotros mismos y entre nosotros y Dios. Esto es, finalmente, el proceso de conversión a Dios en perspectiva de una ecología integral. Reconocer la felicidad, la fraternidad, la armonía, la belleza, la gratuidad del encuentro son instancias que humanamente nos hablan de que la esperanza es una armonía que puede y debe seguir interpretándose por las múltiples voces que formamos el mundo. Con estas perspectivas estaremos viviendo el Adviento de la ecología integral, el Adviento de la esperanza en la comunión de la creación humana con la no humana, en la presencia renovadora de Dios en medio de nuestro medio ambiente, que es el suyo desde el momento en que el Verbo se hizo carne y quiso compartir la casa común.

EVANGELIZAR

“El que evangeliza”, explicó recientemente el papa Francisco, “efectivamente nunca puede olvidarse de que siempre está en camino, a la búsqueda con los demás. Por lo tanto, no puede dejar a nadie atrás, no puede permitirse el lujo de mantener a distancia al que va despacio, no puede encerrarse en su pequeño grupo de relaciones agradables. El que anuncian no busca huir del mundo, porque su Señor amó tanto al mundo que se entregó, no para condenarlo, sino para salvarlo (cf. Jn 3, 16-17). El que anuncia hace suyo el deseo de Dios, que suspira por el que está lejos. No conoce enemigos, solo compañeros de viaje. No se yergue como maestro, sabe que la búsqueda de Dios es común y debe ser compartida, que la cercanía de Jesús nunca se niega a nadie”.

EL PESEBRE

La tradición de poner el pesebre, afirmó recientemente el papa Francisco, “es un signo simple y hermoso de nuestra fe y no debe perderse, al contrario, es bello que se transmita de padres a hijos, de abuelos a nietos. Es una manera auténtica de comunicar el Evangelio en un mundo que a veces parece tener miedo de recordar lo que realmente es la Navidad, y borra los signos cristianos para conservar solo los de un imaginario banal, comercial. Su origen encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista San Lucas dice sencillamente que María ‘dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada’ (2, 7), palabra que procede del latín: ‘praesepium’. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para Aquél que se revelará como ‘el pan bajado del cielo’” (Jn 6, 41).— Padre Manuel Ceballos García

