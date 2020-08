Nuestra Señora de Fátima, con nuevo párroco

“Le pido a Dios la gracia, la sabiduría y la humildad para llevar al cabo las encomiendas que hoy pone en mis manos”, expresó ayer el presbítero Pedro Nemesio Novelo López en la ceremonia de presentación como nuevo párroco de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de la colonia García Ginerés.

Ya estoy entre ustedes, y para ustedes, dijo el sacerdote a los integrantes de la comunidad parroquial.

Recordó que en la lista de sacerdotes que han estado al frente de esta comunidad como párrocos él ocupa el puesto siete; “eso me hace pensar en dos cosas, primero que voy a cosechar lo que mis hermanos presbíteros José de Jesús López Ortega, Pastor Escalante Marín, monseñor Rafael Palma Capetillo, Sebastián Castro Lara, Fernando Sacramento Ávila y Alejandro Álvarez Gallegos han sembrado en la comunidad con mucho amor a Cristo... y eso me lleva a mí a ser agradecido con Dios”.

Lo segundo, continuó el párroco, “me hace pensar es que también me tocará sembrar; es decir, continuar la conducción del rebaño al estilo de Jesús Buen Pastor y esto me exige no solo responsabilidad sino sobre todo generosidad”.

“Haciendo mía una expresión del padre Pastor Escalante digo: 30 años después de haber rodado por los pueblos llego a esta parroquia de Nuestra señora del Rosario de Fátima. Llegó contento, animado, con cierto temor ante nuevos retos pero sobre todo llego confiando en Dios”.

Aseguró que “desde hoy (por ayer) pongo en manos de la Santísima Virgen, en su advocación de Fátima, esta nueva etapa de mi ministerio sacerdotal entre ustedes hermanos con la confianza de un hijo que se sabe querido, protegido y animado por su madre”, expresó el sacerdote en la celebración eucarística de presentación que se realizó a puerta cerrada, como parte de las medidas de seguridad por la pandemia.

El padre Novelo sirvió seis años en la parroquia de Tekax. El padre Pedro Novelo relevó al presbítero Alejandro Alvarez Gallegos, quien viajará a Roma en septiembre para estudiar el doctorado en Bioética en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum.

El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, celebró la eucarística. Monseñor recibió las llaves del templo de manos de un representante de la comunidad; después el prelado entregó las llaves al nuevo párroco. El padre Luis Góngora Góngora, decano del decanato 13, leyó el nombramiento de padre Pedro Novelo.

En la homilía de la misa, el arzobispo recordó que para alcanzar la vida eterna se tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Expuso que los jóvenes están en una edad en la que definen su vida tomando decisiones como qué estudiarán, en qué trabajarán, su vida afectiva y cómo será su relación con Dios.

Explicó que en los adultos la juventud se puede conservar siempre y cuando no caigan en la actitud del joven al que se refirió el evangelio que dijo que ya lo ha cumplido todo, sin nada más que hacer.

“La vida cristiana no es legalismo de cumplir por cumplir las leyes, las normas. El que sigue a Jesús está atento día con día para ver qué significan hoy para mí los mandamientos del Señor. Es algo dinámico, que nunca se lo que el día de mañana lo que me pedirá el Señor”.

El arzobispo se refirió a los padres Pedro Novelo y Alejandro Álvarez en sus encomiendas, “aceptando sus challenges”. El prelado agradeció a los sacerdotes por aceptar los desafíos.

En la celebración, el nuevo párroco realizó profesión de fe, renovó las promesas sacerdotales y de obediencia. Posteriormente, recibió el libro de los evangelios, las llaves del sagrario, la sede del templo y un mensaje de bienvenida por parte de la comunidad a cargo de Vicente Cervantes.

Se omitió tocar la campana y el recorrido por el confesionario y bautisterio como medidas de prevención.

El padre Pedro Novelo también es el secretario canciller de la Arquidiócesis, cargo que ocupó el presbítero Alejandro Álvarez. En próximos días continuarán presentaciones de sacerdotes en sus nuevas parroquias como parte de los nombramientos en la arquidiócesis.— Claudia Sierra Medina

“Desde hoy pongo en manos de la Santísima Virgen, en su advocación de Fátima, esta nueva etapa de mi ministerio sacerdotal entre ustedes hermanos”