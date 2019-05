Nueva exposición en el Olimpo de Alonso Gutiérrez

Exhibe “Obra reciente”

Alonso Gutiérrez llena de paisajes yucatecos, marinas y desnudos la sala 3 del Centro Cultural Olimpo con la exposición “Obra reciente y algo más”, que será inaugurada mañana, a las 8 p.m., en la Noche Blanca.

El pintor presenta 26 óleos sobre lino y 17 giclées.

Con la primera técnica realizó paisajes de Yucatán semiabstractos, como un mangle para el cual se inspiró en un punto entre Progreso y Chelem, dunas y la vegetación de la costa.

Asimismo, hay panorámicas de la región, algunas de ellas figurativas, como el cuadro que plasma un camino.

Las piezas de la muestra llevan títulos como “Albarrada”, “Cerca del mar” y “Palma real”, que, de acuerdo con el pintor, es el más abstracto de sus trabajos.

Los óleos fueron realizados desde 2015 y el más reciente data de este año: “La barquita en el mangle”.

“Hay algo de nostalgia en estos barquitos antiguos. Cuando era niño había muchos y ahora los tienen abandonados y tirados en cualquier lado”, dice.

Giclée es una técnica digital de muy alta definición que se realiza sobre papel y que se puede intervenir. Alonso Gutiérrez añade elementos a trabajos elaborados con este proceso.

Según explica, la ventaja con estas obras es que son más accesibles económicamente para el público y su tamaño es modificable.

Con giclée realizó el paisaje “Una mañana en la avenida Colón”, una antigua vista del tramo de la avenida frente a lo que era Bancarios y San Jacinto, espacios que hoy ocupan hoteles. Asimismo, “Frondas”, “La barca amarilla” y “La Güera”.

Alonso Gutiérrez bromea con que se siente “muy cansado” al contemplar la cantidad de trabajos expuestos en el Olimpo.

El artista yucateco, con más de 60 años de trayectoria, ha abordado diferentes temas y experimentado con variadas técnicas, y ahora tiene planes de dedicar más tiempo a la escultura.

“He experimentado bastante con técnicas y he pintado abstracto, figurativo, retrato, desnudo, paisaje… todo”, indica.

Cuestionamiento

Admite que durante un tiempo el estilo fue para él un “problema psicológico”. “Decía: ‘¿Qué pasa conmigo? No tengo estilo… Puedo pintar esto y lo otro y no estoy definido en una cosa’, pero luego me di cuenta que así soy y punto. No tengo que estar en una sola cosa”.

“El retrato me gusta mucho y lo he variado, como en ‘La Güera’”, afirma.

La muestra en el Centro Cultural Olimpo permanecerá instalada tres meses y podrá visitarse de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo de 10 a 3. La entrada es gratuita.— Claudia Sierra Medina

Detalles

Alonso Gutiérrez es retratista y autor de las obras que se exhiben en el Museo de la Canción Yucateca.

Colaboración

Los trabajos de su nueva muestra son recientes. “Agradezco mucho al maestro y diseñador Miguel Ángel Martínez, que me ayudó en la precisión de los colores y los tamaños”, afirma el pintor.