Nueva manera de vivir con Al-Anon

Una experiencia de ayuda mutua y apoyo a la familia

Con motivo de la Semana Nacional Conoce Al-Anon y Alateen, Martha comparte cómo fue que aceptó una sugerencia que le permitió conocer y disfrutar una nueva manera de vivir.

“Pues mira, la realidad es que tú también tienes que ir para que haya mayor comunicación, para que la relación mejore”, escuché que me decían a finales de 1994.

“¡Cómo! ¿Yo también necesito ayuda?”, pensé. “Pero si me siento muy bien, realizo mis deberes, cumplo con mis compromisos y tareas… ¿será posible..?”.

Ahora, con toda honestidad y muy dentro de mí, me daba cuenta de que mi vida se ponía de cabeza, de que todo se desmoronaba a mi alrededor, de que la desesperación me invadía y yo no sabía qué hacer, ni cómo evitarla, ni cómo recuperar el equilibrio. Y he aquí que ahora me sugerían un lugar en el que podría recibir ayuda, que me ayudaría a conocerme, a ayudar a mi familia… ¿qué podía perder..?

Con toda timidez, ansiedad y recelo toqué la puerta y me introduje en un mundo maravilloso que me ayudó a encontrarme a mí misma, a cambiar mis actitudes, a mejorar mi salud, a recuperar la paz: Al-Anon y Alateen.

Poco a poco comencé a entender muchas situaciones, a llamar las cosas por su verdadero nombre, a caminar un camino nuevo sin prisa y sin pausa, un camino de descubrimiento y aprendizaje que me ha permitido vivir un día a la vez, y a veces una hora a la vez e inclusive un minuto a la vez… progreso, no perfección…

A mediados del siglo XX, Lois W. y Anne B., esposas de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, se dieron cuenta de que los familiares de los enfermos alcohólicos también necesitaban ayuda y ni cortas ni perezosas, de las ideas pasaron a la acción para que la Oficina de Servicio Mundial quedara organizada y la hermandad Al-Anon y Alateen pudiera continuar su avance.

A lo largo de los años, infinidad de personas, con amor y desprendimiento, han contribuido a enriquecer este programa y poco a poco se ha llenado de diversas herramientas para lograr su único propósito: “Ayudar a los familiares de los alcohólicos”.

Hoy por hoy, a más de 60 años de iniciados, estos grupos dan consuelo, fortaleza y esperanza a quien se decide a asistir y a tomarlos en serio. Lo logran por medio de los principios espirituales de tres legados: los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos.

Cuentan también con un Manual de Servicio Mundial que ayuda a guiar a la “conciencia de grupo”, a través de la amplia Literatura Aprobada por la Conferencia (que aumenta, se mejora y actualiza frecuentemente), con los maravillosos lemas y con diversas actividades para que todo en conjunto ayude a lograr una nueva manera de vivir. ¡Gracias Al-Anon por estos años de recuperación!

* * *

Martha es miembro de Al-Anon, del grupo Luz de Esperanza (Calle 30 No. 359 entre 33 y 35 Col. López Mateos. Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9.30 p.m).— Megamedia