Nueva presidenta de Atorrantes

Jennifer Calderón habla de sus retos con el colectivo

La escritora Jennifer Calderón Santana fue elegida como nueva presidenta del colectivo Atorrantes Escritores en sustitución de Adolfo Calderón Sabido, quien dejó el cargo al ser nombrado presidente estatal del partido político Fuerza por México.

Elegida para un periodo de dos años en sesión virtual que se llevó al cabo el pasado 21 de noviembre, la escritora asume la presidencia en pleno proceso de elaboración de una antología en la que combinarán textos con fotografías del acervo de la Fototeca Guerra.

“Lo que buscamos como colectivo y yo como presidenta es que parte de nuestro trabajo como escritores, personas que nos dedicamos a la escritura, no sea solo promover nuestros proyectos y nuestras creaciones, sino también promover el fomento a la lectura (…) Creemos que este proyecto que vamos a sacar va a resultar muy atractivo para los lectores por este tema que conjuga las imágenes con las letras”.

Y aunque la obra será impresa, Jennifer comenta que los libros en formatos digitales son una opción que permite acceder a diferentes tipos de contenidos.

“Voy a ser sincera: en un principio a mi parecía que eso no funcionaba conmigo. Yo amo el papel y tener el libro en mis manos, peor conforme ha avanzado la tecnología, el tiempo y ahorita por la pandemia”.

Sin embargo, dice que hay que saber cómo acceder al material y recursos y no caer únicamente en bajar los PDF’s gratuitos. “Hay que invertir en versiones digitales que salen mucho más económicos que una versión impresa”.

Sobre qué tan difícil es para un colectivo independiente publicar en Yucatán, la escritura señala que no solo la literatura, sino la labor artística en general está en una situación complicada. “Todavía está la idea que las personas que se dedican al arte, a la cultura o a una industria creativa es como si fuera un hobbie, un pasatiempo y no como un trabajo y algo que mueva la economía”.

Añade que, si bien la industria creativa no aporta tanto al PIB como la industria de la construcción, su aporte es interesante y valioso.

“Es un proceso complicado, pero porque no terminamos de concebir a la cultura como algo que mueve a la economía y un claro ejemplo es que no tenemos un asiento en el Consejo Coordinador Empresarial, no hay nadie allí que defienda, por ejemplo, el presupuesto que ahorita está sumamente lastimado tanto a nivel federal como estatal. Los artistas, los grupos, los colectivos somos los que tenemos que alzar la voz porque no tenemos una representación en el aspecto económico que defienda el presupuesto”, señala.

El colectivo

Atorrantes fue fundado de manera formal el 6 de enero 2017 por un grupo de amigos escritores, pero fue hasta 2019 que se eligió la primera directiva.

Desde su fundación, el colectivo, que actualmente integran diecinueve escritores, se ha destacado en el ambiente literario yucateco, participando en eventos como la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y Día del Cuento.

Asimismo, ha presentado los libros “Atorrantes, colección de autores yucatecos” (2018) y “Perversiones” (2019), y actualmente están en proceso del tercero que involucra imágenes de la Fototeca Guerra y con el cual llevan trabajando más de un año. Consiste en la elaboración de historias a partir de una, dos o tres fotografías que cada autor eligió del acervo de la fototeca.— Iván Canul Ek

Colectivo Nuevo libro

Atorrantes trabaja en su tercera antología, en la que reúne imágenes de la Fototeca Guerra de la Uady.

Rescate de la memoria

“Estamos conjugando imagen con texto. Va a ser una publicación de aproximadamente 28 textos y 17 autores. Y tenemos de diferente género; no es un libro solo de cuento, sino que hay cuento, poesía, crónica… diferentes géneros. Lo que nos une es este rescate de la memoria”

Los Atorrantes

En el libro, que deberá salir a la luz en 2021, participan, además de Jennifer Calderón, Iván Espadas, Adolfo Calderón, Patricia Garma, Verónica Rodríguez, Silvia Cristina Leirana, Luis Herrera Albertos, Cecilia Silveira, Alba Vales, Antonio Paz, Fernando de la Cruz, Marielena González, Alejandra Alpuche, Milagros Rentería, Noé Castillo, Renata Marrufo.

Prólogo

El prólogo será de la periodista María Teresa Mézquita.