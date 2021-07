Nueva sucursal Fester en Mérida ofrece el 20% de descuento

La firma Fester, especializada en productos de impermeabilización, abrió ayer una nueva sucursal en el centro comercial “La placita de Montecristo” en Mérida, ofreciendo su amplia gama de productos, “tan necesarios en esta temporada de lluvias, en la que comienzan a aparecer goteras y filtraciones en los hogares”.

Se trata de la segunda sucursal de Fester en la capital yucateca y la cuarta en la Península: hay una en Campeche y otra en Cancún.

Ángel Manuel Zupo Herrera, gerente de Mercadotecnia de Fester, explicó que en esta tienda se puede encontrar toda la gama de impermeabilizantes, así como bases, auxiliares aditivos, tratamientos, selladores y mejoramientos de concreto.

Los productos Fester,dijo, gozan de gran aceptación en el mercado regional por su calidad, tecnología superior e innovaciones que hacen la diferencia y redundan en obras de mejor acabado y funcionalidad.

Por inauguración, durante toda la semana, toda la tienda tiene el 20% de descuento.

Entre los productos más novedosos de Fester está el sistema “Pro Shield”, un impermeabilizante de fácil aplicación que crea una especie de película repelente al agua que no permite la formación de encharcamientos, no absorbe y por ende acelera la evaporización del agua, manteniendo el techo seco por más tiempo, añadió. En un techo seco no hay moho, filtraciones ni goteras.

La gama de productos impermeabilizantes de Fester no solo está pensada para los techos, precisó, también ofrece interesantes alternativas para mejorar los cimientos y las paredes para dejar fuera la lluvia y la humedad, como es “Festergral” que se añade a la mezcla de cemento.

Asimismo, Fester ofrece espumas, selladores y resanadores que se utilizan para atender situaciones “de manera inmediata, efectiva y económica”. Tapan grietas, fisuras, cuarteaduras, escurrimientos, etcétera.

No pueden faltar los impermeabilizantes tradicionales, los hay con garantía desde 3 hasta 12 y 19 años.

“Impermeabilizar es algo muy importante que no debe tomarse a la ligera”, explicó Zupo Herrera.

“La impermeabilización de un techo no solo evita que la lluvia entre a la casa, también es factor determinante del control de la temperatura en el hogar, variaciones de entre tres y cinco grados menos se pueden lograr con una adecuada selección y aplicación del producto”, dijo.

“En la tienda Fester nuestros clientes encontrarán toda la línea de productos de esta marca para las diversas necesidades y aplicaciones, pero además contarán con un trato cálido y personalizado de nuestros colabores que los asesorarán para elegir la mejor alternativa”, recordó.

“Siempre es recomendable revisar e intervenir en los techos antes de la temporada de lluvias, cuando los problemas afloran en plena temporada es un poco más difícil. Con los calores que se registran en esta región es común que se presenten problemas en todos los techos. Esta parte de las estructuras acumulan calor y cuando la lluvia hace contacto con ellos ocasiona fisuras por donde el agua se filtra lentamente hasta causar un serio daño al techo”, explicó el gerente de Mercadotecnia.

Por su parte, Jenny Cen López, gerente de Ventas de Fester, agradeció la preferencia del público por la marca y explicó que la apertura de la nueva tienda es consecuencia de un esfuerzo por acercar los productos de la marca a una zona de gran vitalidad y movimiento de la ciudad, y anticipó que próximamente abrirán otra tienda Fester en Cholul.

La nueva sucursal de Fester está ubicada en calle 22 No. 117, colonia San Antonio Cinta, en horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 16 horas.— Emanuel Rincón Becerra