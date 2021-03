Nuevo fenómeno: personas con Covid-19 severo mejoraron tras vacunarse

Judy Dodd empezó a lidiar con síntomas del Covid-19 prolongado la primavera pasada.

Dificultad para respirar, dolores de cabeza, agotamiento. Entonces, se vacunó.

Después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a fines de enero pasado, se sintió tan mal físicamente que tuvieron que convencerla para que se pusiera la segunda dosis.

Durante los tres días siguientes, también se sintió fatal. Pero al cuarto día, todo cambió, publicó en un artículo The New York Times.

“Fue como si estuviera dirigiendo una película de terror durante meses y ahora estuviera a cargo de un musical”.

Judy, quien continúa mejorando, es una de las muchas personas que informan que los síntomas posteriores al Covid-19 que experimentaron durante meses comenzaron a ceder, a veces de manera significativa, después de recibir la vacuna.

Se trata de un fenómeno que los médicos y los científicos observan de cerca, pero, al igual que sucede con gran parte de la pandemia de coronavirus que ya duró un año, hay muchas incertidumbres.

Los científicos apenas empiezan a estudiar el posible efecto de las vacunas sobre los síntomas de larga duración del Covid-19 .

Las anécdotas son muy variadas: además de los que dicen sentirse mejor después de las vacunas, muchas personas afirman no experimentar ningún cambio y un pequeño número dice sentirse peor.

Los informes de los médicos también varían.

Daniel Griffin, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia, afirma que alrededor del 40% de los pacientes de convalecencia prolongada debido al Covid-19 señalaron percibir mejorías en sus síntomas después de la vacuna.

