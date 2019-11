Nuevos sabores en T.G.I Fridays

Nuevo menú, nuevos sabores

T.G.I Fridays anunció que el próximo año abrirá al menos dos nuevos restaurantes en la ciudad de Mérida, uno en la zona norte y otro en la zona poniente.

Todos son operados por la única empresa franquiciataria oficial en el sur del país, MID CITY Operadora, que hoy cuenta con seis restaurantes de la cadena en operación, tres ubicados en esta ciudad: Plaza City Center, Plaza Uptown y Foro GNP.

Para los amantes de los nuevos sabores y experiencias inolvidables, Fridays Mérida también decidió ampliar su gama de ofertas con nuevos platillos y bebidas con un auténtico sabor mericano, así como sabores contemporáneos, y clásicos, que se han posicionado como nuestros favoritos.

En estos últimos meses, Fridays ha trabajado para re inventar su sabor; el menú incluye más de 25 nuevas creaciones, a las que se suman sus platos consentidos como la pasta búfalo, la ensalada Yucatán, costillas y la tradicional botana para compartir, tres para todos.

En botanas decidieron integrar unas mini costillas, un dip de pollo búfalo, sliders de pollo frito y res, así como los ultimate nachos, acompañados de la proteína de tu elección, castacan, pollo búfalo o brisket de res.

Cortes de carne

Su menú cuenta con excelentes cortes, protagonistas de la sección FROM the Grill, son el rib eye con mantequilla de champiñones y un filete con un crujiente bleu cheese.

La mayoría de los cortes los puedes acompañar con dos guarniciones de tu elección entre las que están: ensalada de la casa, papas a la francesa, ensalada de col, vegetales del chef, puré de papa y ajo, arroz chimichurri, elotes picantes y brócolis con mantequilla de tomillo dulce.

Para los amantes de las hamburguesas, tres nuevas se integran al nuevo menú, así como el mismo número de nuevas pastas. Un plato que se está posicionando entre los favoritos, es la Sizzling de Pollo y Camarones, que es una pechuga de pollo marinada en ajo, dorada en sarten con camarones en salsa de tomate, servido con puré de papa en plato de hierro con queso fundido.

Fridays, es considerada como la franquicia americana internacional de comida casual más grande del mundo. La experiencia, el ambiente, el servicio y la innovación sin duda alguna se han ganado el corazón de los uyucatecos posicionándose como nuestro lugar favorito de la ciudad para comer.

Value Lunch

El restaurante tiene un Value Lunch desde 119 pesos, incluye plato fuerte tamaño value, refresco rellenable y bola de helado. Todos los días de 1 a 5 p.m.

Escápate a Fridays, de lunes a viernes de 4 p.m a 9 p.m., las frías están desde 25 pesos. Para esta temporada tienen paquetes de posadas y eventos desde $189 por persona, con un mínimo de 10 personas.

Sucursales y horarios de atención

CITY CENTER

Dirección: 185 x 23, Calle 30, San Ramón Norte. Teléfono: 999 944 4441

Horario: Domingo a miércoles de 12:30 p.m a 12 a.m, jueves de 12:30 p.m a 1 a.m, viernes y sábado de 12:30 p.m a 2 a.m.

UP TOWN

Dirección: Av. Correa Rachó 104, Vista Alegre. Teléfono:999 688 9370

Horario: Domingo a miércoles de 1 p.m a 12 a.m, jueves 1 p.m a 1 a.m, viernes y sábado 1p.m a 2 a.m

En web: http://fridaysmid.com/

Facebook: https://www.facebook.com/FridaysMerida/