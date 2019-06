Nunca grabaron la voz de Frida

Sus alumnos no reconocen audio dado a conocer

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La familia de Frida Kahlo indicó, a través de sus redes sociales, que “hasta donde llega su conocimiento, desafortunadamente no existen registros de la voz de Frida”, luego de que la Fonoteca Nacional diera a conocer un documento sonoro que, dijo, podría ser la voz de Frida Kahlo leyendo su texto “Retrato de Diego”, grabación que forma parte del acervo de “El Bachiller” Gálvez y Fuentes.

El fragmento que dieron a conocer Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, corresponde a un piloto para un programa de radio, producido y conducido por Álvaro Gálvez y Fuentes.

Tras la noticia, Mara Romeo Kahlo, heredera de la artista en cuarto grado de consanguinidad, quien tenía un año de vida al nacer Frida Kahlo, compartió un video a través de la cuenta oficial de Facebook de la pintora.

“Muchas gracias por el cariño que le tienen a mi tía Frida. Quiero compartirles este pedacito del texto original de mi tía para que lo lean y lo disfruten al estilo muy Kahlo…”, dice mientras sostiene un documento.

Mientras que en Twitter, Romeo compartió el documento escrito a máquina del texto que presuntamente Kahlo leyó para el programa, y escribió: “Quiero agradecer como siempre todo el cariño y amor que sienten por mi tía Frida. Con ese mismo amor comparto con ustedes un fragmento del texto original de la narración que ha sido compartida para que lo puedan leer y disfrutar. ¡Les mandamos un abrazo cálido!”.

Ante las preguntas de los usuarios acerca de si consideraban o no que se trata de la voz de Frida, Mara Romeo respondió en repetidas ocasiones “no se ha comprobado que sea la voz de Frida”. En otros tuits y ante la insistencia de los usuarios, añadió: “Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, desafortunadamente no existen registros de la voz de Frida. ¡Saludos y gracias por escribir!”.

También hizo referencia Arturo Estrada Hernández, uno de los estudiantes del grupo de la artista, llamado “Los Fridos”, quien, según Romeo, comentó que no es la voz de Frida.

Rina Lazo, discípula de Diego Rivera, explicó a “El Universal” que hace aproximadamente un mes le hablaron de la Fonoteca para pedirle que escuchara una grabación y analizara si se trataba de Frida Kahlo.

“Llegaron, pusieron la grabación, la escuché con todo cuidado, pero desgraciadamente, lo que sentí es que no era Frida. En el audio lo que se escucha estaba muy bien leído, era como de una gente que se dedica a la televisión o radio, pero no era la voz emotiva de Frida. Ella lo hubiera leído con más pausas y más emotividad”.

A Rina Lazo también le presentaron la voz de Diego Rivera y aceptó para ver “si no se me olvidaban las voces, pero no, inmediatamente supe que era él; en cambio, la de Frida, por más que quería, no me sonó”.

Frida tuvo cuatro discípulos: Fanny Rabel, Arturo García Bustos, Guillermo Monroy y Arturo Estrada. Rina Lazo se comunicó con Estrada y él le dijo: “Me da mucha pena pero no es Frida. También le hablé a Monroy y me dijo que no era la voz”.