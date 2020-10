Obra ''sublime'' de Mozart

Violinista afirma que eleva el alma su 5o. Concierto

Para el violinista estadounidense William Harvey el Concierto No. 5 “Turco” de Mozart es una obra sublime que eleva el alma. De hecho, asegura al Diario, es el tipo de obra que le gustaría tocar en una plataforma rodante hecha de mármol, con el sol arriba y muchos diamantes.

El músico, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, tocará la pieza en el concierto que la Orquesta Sinfónica de Yucatán ofrecerá hoy vía streaming, en la que fungirá como solista invitado.

Es la primera vez que William Harvey visita Mérida y también la primera vez que toca con la OSY, lo que le causa felicidad pues, además, trabajará de nuevo con el maestro Juan Carlos Lomónaco, con quien ya había tocado en Ciudad de México.

Bien elegido

Entrevistado en el teatro José Peón Contreras, el violinista señala que el Concierto No. 5 “Turco” de Mozart es ideal para este momento que califica como oscuro. “Es como esas pequeñas cosas que te dan felicidad (…) No es exageración usar la palabra sublime al escuchar en estos tiempos a Mozart”.

La presentación, debido a la pandemia, será vía streaming, lo que a Harvey le parece una gran oportunidad para que lo escuchen en otras latitudes, incluyendo sus alumnos y amigos de Afganistán, donde vivió cuatro años, y que siempre están pendientes de sus transmisiones.

Señala que no es primera vez que ofrecerá un concierto de esa manera. Lo ha hecho varias veces en el pasado, incluyendo dos al inicio de la pandemia.

“Tenemos la suerte de que la Orquesta Sinfónica Nacional nos sigue pagando, pero hasta la fecha no estamos haciendo mucho, entonces considero que sí le debo al público mexicano y por eso en agosto hice un concierto streaming con varias piezas mexicanas muy distintas, obras contemporáneas y disonantes, incluyendo una canción de José José y un arreglo que hice de ‘El son de la negra’”.

“Raro”

Sin embargo, Harvey no deja de reconocer que es raro tocar sin público.

“Puedes llegar a tener momentos en que estas muy tranquilo y pensar: ‘estoy tocando solo, estoy estudiando casi’, pero hay otros momentos en que piensas cuánto público te está viendo. De hecho, en uno de los conciertos streaming no pude aguantar la curiosidad y fui a checar si seguía prendido mi celular y cuántas personas había (conectadas)”.

Al respecto, Juan Carlos Lomónaco, sin dejar de reconocer que está feliz porque ya se está haciendo música, señala que el concierto sigue todos los protocolos que se han autorizado en Europa: sana distancia, repertorio para una orquesta más pequeña, uso de mascarillas y todas las normas de higiene y protocolos de seguridad.

“Con esta misma determinación, esperamos ya muy pronto, o cuando nos lo autoricen, poder ingresar público con las normas correspondientes por la contingencia”.

Lomónaco coincide con el maestro William Harvey en que las artes son la expresión más alta del ser humano.

“No es una decoración, no es un entretenimiento. Es la expresión más elevada. El ser humano tiene la capacidad de ser el único ser sobre la tierra capaz de destruir a gran escala (…), pero también es el único ser vivo sobre la tierra capaz de trascender a través del arte”.

Medidas Covid-19

Debido a la emergencia sanitaria, el violinista, al igual que el director tocarán con cubrebocas y manteniendo la sana distancia.

Todos los músicos (serán únicamente 35 para garantizar la sana distancia) llevan mascarilla, salvo los de instrumentos de aliento que se los quitarán al momento de tocar, aunque por seguridad tendrán una barrera de plástico al frente.— Iván Canul

Función Más detalles del programa y solista

William Harvey es el solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).

Transmisión

Como informamos, el concierto se transmitirá en vivo a las 8 de la noche en las cuentas de Facebook y YouTube de la OSY.

Repertorio

Además de, Concierto No. 5 “Turco” la orquesta también interpretará la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel y la Sinfonía No. 6 “Pequeña Do Mayor” de Franz Schubert.

Sobre el violinista

Concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, violinista, director y compositor, solista en Carnegie Hall con la Orquesta Juvenil de New York y solista con orquestas en Argentina, Filipinas, México, y EEUU. Por 4 años fue maestro de violín y viola en el Afghanistan National Institute of Music (ANIM).

Maestría

Harvey cursó la maestría en The Juilliard School, donde estudió violín con Ronald Copes y composición con Samuel Adler.