Ocho escritores leen y firman sus libros

Evento en Mérida English Library por su reapertura

Con interesantes lecturas, vino y bocadillos, la Mérida English Library realizó anteanoche la Book Signing Party (Fiesta de Firma de Libros), en la que ocho integrantes del taller de escritores de la librería presentaron una veintena de obras de su inspiración.

La mayoría de los libros se publicó en inglés, pero algunos de ellos son ediciones bilingües e, incluso, hay traducciones del maya al inglés y del inglés al español.

El evento marcó la reapertura de la biblioteca, que estuvo cuatro meses en remozamiento, y tuvo gran éxito, pues cada autor vendió al menos cinco libros.

Lee Steel fungió como moderador de la lectura y le hizo una pregunta a cada autor, presentados en orden alfabético.

El yucateco Fer de la Cruz presentó dos libros de poesía, “Seven Songs of Silent Fireflies (Siete canciones de luciérnagas silenciosas)” y “Aprendices de santo y otros pecadores”, sus traducciones a la poesía de Don Cellini, en formato bilingüe. Fer es miembro del consejo directivo de la librería inglesa.

Alexandra Wallner, originaria de Alemania y ciudadana estadounidense, residente permanente en Mérida, escritora e ilustradora de unos 40 libros para niños, presentó “Pinocchio Island (La isla de Pinocho)”, una novela para adultos, aunque su portada puede parecer un libro infantil. Trata de una pareja de banqueteros para fiestas, retirados, a la que le sucede de todo; es una novela de misterio y fantasmas, pero también una reflexión de los tiempos políticos y sociales actuales en Estados Unidos.

El libro está ilustrado por el esposo de Alexandra, John, quien ha hecho lo mismo con 60 libros infantiles. El ilustrador dejó algunas “pistas” sobre el contenido en la portada.

Jonathan Harrington presentó tres libros, uno de poemas traducidos por Fer de la Cruz, “Aquí Here”, bilingüe; “The Traffic of Our Lives”, que ganó el premio Ledge Press de Poesía 2014, en inglés, y una edición bilingüe de poemas en maya de Feliciano Sánchez Chan, cuya traducción hizo Harrington, “Ukp’eel wayak’ (Seven Dreams, Siete sueños)”, postulada a ocho premios de traducción en Estados Unidos y adoptada por universidades como texto sobre literatura en lenguas indígenas. El libro tiene doble portada (maya-inglés).

Jonathan tiene una Maestría en Bellas Artes con especialidad en escritura creativa y es originario de Florida. Vive cerca de Tecoh desde hace 25 años.

Claire Joysmith, nacida en Ciudad de México y de padres ingleses, se considera “yucahuach”. Es poeta, editora y traductora. En la velada presentó “Silencios azules”, de poesía; “Écfrasis” y “Bacalar, esbozos de agua y tinta”, de prosa y poesía, con ilustraciones.

Joanna vander Gracht de Rosado, canadiense de ascendencia holandesa, presentó “Magic Made un Mexico”, sobre la adaptación a una cultura nueva. En su caso, ella ha vivido en Mérida 43 años. “Hace diez años, cuando empezaron a venir muchos extranjeros, me hicieron muchas preguntas acerca de todo, entonces decidí escribir este libro para ellos. Tiene tres partes, la primera es un poco sobre cómo llegué aquí y qué he hecho todo este tiempo; la segunda son anécdotas que dan consejos sobre las costumbres de aquí, diferentes a las de Canadá y Estados Unidos, y la tercera parte es una breve historia de México, Yucatán y Mérida, de sus antecedentes históricos. “The Woman Who Wanted the Moon” , novela situada en 1968, en medio de protestas estudiantiles, y que sigue la vida de dos personas que estuvieron ahí, pero es ficción; y “Circles”, la historia de una tía suya que escondió a sus amigos judíos durante la ocupación nazi , y a la que tuvo oportunidad de entrevistar en unas seis ocasiones, además de tener acceso a su correo personal.

David G. Heath presentó tres libros de misterio, ocho cuentos para espantar en cada capítulo, pero en los que no hay que esperar la muerte, pues el misterio no necesariamente tiene que traer el fin de la vida.

Maryetta Ackenbom, directora del taller de los escritores de la Mérida English Library, compartió dos novelas ubicadas en Dallas, Texas, durante las décadas de 1960 a 2000, , sobre los problemas que atraviesa una familia rica que adopta a tres huérfanos mexicanos en la época de los enfrentamiento entre quienes estaban en contra y a favor de la segregación racial en Estados Unidos; “Hope Abides” y “Georgia’s Hope”.

Y la antropóloga Linda Lindholm, “Scribe”, novela histórica de amor y misterio ambientada en las ruinas mayas, y “Arte maya”, que describe las técnicas, materiales y formas de trabajar de artesanos de Ticul, donde durante tres meses aprendió la forma en que se hacen reproducciones de arte prehispánico.

La librería se encuentra en el número 524 de la calle 53 entre 66 y 68, Centro.— Patricia Garma Montes de Oca

Síguenos en Google Noticias