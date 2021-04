Ocho sinfonías en la segunda parte de la temporada de la OSY

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) se prepara para el arranque de la segunda parte de la 35 Temporada de Conciertos, que dará comienzo el viernes 23 de este mes, la cual contempla la visita como invitados de la violinista Angelica Olivo y de José Luis Castillo como director huésped.

Serán seis programas y un total de 12 conciertos los que ofrecerá la OSY en este cierre de la 35 Temporada, que en su segunda parte abarca de abril a junio.

La venta de boletos dará comienzo el 12 de abril y podrán adquirirse tanto en la taquilla del teatro José Peón Contreras, sede de las presentaciones de la Orquestal, como en línea en la página www.sinfonicadeyucatan.com.mx

El viernes 23 y domingo 25 a las 8 y 12 p.m., respectivamente, se presentará el primer programa de esta segunda parte, que es en realidad el octavo programa de la Temporada.

Homenaje a Federico García Lorca, de Silvestre Revueltas; Petite suite, de Claude Debussy; y la Sinfonía No. 4 Op.60, de Beethoven, son las obras que integran dicho programa, y que serán presentadas por la Orquesta bajo la batuta del director titular y artístico de la misma, Juan Carlos Lomónaco.

En el programa nueve se recibirá a la violinista Angélica Olivo, quien interpretará el Concierto para violín, Op.64, de Mendelssohn. Esa presentación contempla también obras de Mozart y Schubert por parte de la OSY.

Mozart también se hará presente en el programa diez con la Sinfonía No. 35 “Haffner”, al igual que Mendelssohn con la Sinfonía No. 3 “Escocesa”.

José Luis Castillo tomará la batuta de la Sinfónica de Yucatán como director huésped en el programa 11, en el que se contemplan dos obras de Gabriel Faure, Pavana y la Suite “Pelléas et Mélisande”, y una de Bizet Sinfonía en Do.

El programa 12 está integrado por: Variaciones de “Dives and Lazarus” de Ralph Vaughan Williams, la Sinfonía simple de Benjamín Britten y la Sinfonía No.104 “Londres”.

Para el cierre de la temporada, que será con los conciertos del 11 y 13 de junio, se contempla: la Suite No. 1 para pequeña orquesta de Stravinski, la Sinfonía No. 45 “De los adioses” de Haydn y la Sinfonía No. 5 de Beethoven.

Tal como se ha venido realizando desde la temporada anterior y en la primera parte de este Temporada enero-junio, los conciertos se ofrecerán de manera presencial y en línea.- IRIS CEBALLOS ALVARADO

Conciertos y boletos

Los precios de los boletos varían de acuerdo con cada programa, van de $100 a $350.

Pocos asientos

El teatro Peón Contreras dispone de un aforo del 30 % de su capacidad, para poder mantener las medidas de sana distancia. Se siguen todos los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para este tipo de recintos artísticos.