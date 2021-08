Oficia su última misa en Yucatán

Monseñor Patrón Wong regresará hoy al Vaticano

“Una humanidad más preocupada por las formas que por el fondo”, señaló monseñor Jorge Carlos Patrón Wong en su homilía alusiva al evangelio de San Marcos de ayer domingo, donde Jesús es cuestionado por los escribas y fariseos cuando sus seguidores no cumplen los preceptos de la época.

“Hoy como entonces, la humanidad se rige por preceptos humanos, por formas que justifican los actos, pero que apartan al hombre del fondo, del verdadero espíritu de Dios; como si aparentar fuera más importante que ser, como si lo exterior estuviera por encima de lo interior”, señaló en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, el secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero, en lo que fue su última celebración eucarística de su breve estancia en Mérida, pues hoy retorna a “la chamba”, dijo, en el Vaticano.

Fue durante la misa de las 12:30 horas, concelebrada junto al nuevo titular de la rectoría, Pbro. Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, que monseñor Patrón Wong aprovechó para aconsejar a los ahí reunidos no dejarse llevar por las apariencias, a entender que no son la tecnología y la modernidad lo que aparta al hombre de Dios sino enfocarse más en lo exterior que en lo interior.

No es la imagen

“Cuidado con los que son pura imagen, bonitos, estrellas de los medios y los modelos y las formas que promueven, son los escribas y los fariseos de nuestro tiempo”, comentó.

“Bien dijo el señor Jesús: nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, etcétera”.

“Vivimos aferrados a preceptos humanos que no son otra cosa que justificaciones de nuestros actos y olvidamos que Cristo nos ha dicho: Los Males viene del corazón; no es la televisión, no es la tecnología, no es la modernidad, sino el corazón humano lo que realmente cuenta”, comentó.

“Hagamos de nuestros corazones, verdaderos hogares del espíritu santo, vivamos como vivía Jesús, pensemos y actuemos como él; meditemos todos los días el evangelio para nutrir nuestro corazón y nuestro espíritu para afrontar un mundo donde las formas parecen tener más relevancia que el fondo y el sentido”, subrayó.

Al finalizar la misa, Mons. Patrón Wong y el Pbro. Rebolledo Alcocer se tomaron la fotografía del recuerdo con las madres de ambos, María del Carmen Wong Mayin Vda. de Patrón y Luisa Raquel Alcocer Arzamendi, respectivamente. De Igual forma numerosas personas se acercaron a despedirse del Mons. Jorge Carlos.— Emanuel Rincón Becerra