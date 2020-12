Oliendo las axilas, perros entrenados podrían detectar el Covid-19

De acuerdo con estudio, perros entrenados tendrían la capacidad para distinguir la Covid-19 a través del sudor del humano.

PARÍS.— De acuerdo con un estudio, perros entrenados podrían identificar a las personas con coronavirus (Covid-19), tras olfatear el olor de sus axilas.

En la publicación realizada en la revista científica PLos One, también se menciona que la investigación fue realizada en marzo con el objetivo de conocer si los perros entrenados podían distinguir las muestras de sudor provenientes de pacientes con Covid-19.

One published pilot study and several others in progress suggest dogs many have a opowerful ability to detect COVID-19. Here's what respected journal Nature reports. https://t.co/TGHd6AB2vs