Once años en Magdala

Un libro expone los hallazgos en la ciudad de Israel

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En 2010, la arqueóloga Marcela Zapata Meza recibió la primera licencia para excavar en Magdala, ciudad al norte de Israel. Ahora, 11 años después, alistan un libro de dos tomos donde reportan todos los hallazgos y estudios realizados en el sitio.

Parte de los trabajos realizados en Israel serán compartidos por la arqueóloga durante la conferencia que ofrecerá como parte del ciclo “La arqueología hoy”, que es organizada por Leonardo López Luján en El Colegio Nacional.

“La intención es hablar de lo que es Magdala en su contexto geográfico, en su contexto histórico y establecer una cronología a partir de lo más antiguo hasta lo último. También hablaremos de los descubrimientos que se han realizado, su relevancia en relación con el judaísmo y la relevancia en la actualidad para poder obtener una visión, hasta ahora en 11 años de trabajo”, dice Zapata en entrevista.

En estos años, en el sitio han sido encontrados un mercado, zonas habitacionales, cuatro baños rituales, un espacio donde, al parecer, el pescado era procesado, así como diferentes objetos antiguos.

Por ejemplo, en el caso del mercado, Zapata señala que se sabe que tuvo ese uso por el tipo de distribución espacial y arquitectónica, así como por los objetos descubiertos, como ánforas, hornos para la producción de objetos de vidrio, el pigmento en bruto de tonos como el rojo, ocre, amarillo y negro que sirvieron para poder ilustrar paredes, así como para elaboración de ungüentos medicinales.

“Más allá de los arquitectónico, que es lo visible, lo importante es dar a conocer a través de los análisis que se han hecho en los materiales descubiertos, cómo vivieron las personas, qué comieron, qué hacían”, indica.

La arqueóloga Marcela Zapata ofrecerá más detalles sobre sus trabajos en Israel durante la conferencia “Magdala: un proyecto arqueológico mexicano en Israel”, que será transmitida hoy por el canal de YouTube de El Colegio Nacional, a las 18 horas.

La arqueóloga adelanta que ya cuentan con la licencia para poder trabajar por 10 años más en el sitio, y que además analizan la posibilidad de viajar junto con las arqueólogas Andra Garza y Rosaura Sanz a Magdala a finales de mayo o julio para revisar el estado de las estructuras y los trabajos de conservación necesarios, pues en 2020 no pudieron visitar el sitio.

"Si el coronavirus lo permite, viajaremos este año. De hecho, si no hubiéramos tenido a la pandemia hubiéramos publicado un libro en noviembre, pero como no pudimos viajar, quedaron pendientes unos dibujos arqueológicos y, por lo mismo, no pudimos terminar la publicación".

De un vistazo

El contenido del libro

La arqueóloga Marcela Zapata Meza indica que si bien ya hay algunas publicaciones sobre Magdala, su nueva obra, que constará de dos tomos, “será un libro de 27 capítulos, entre lo histórico, el contexto, la geografía y un apartado técnico con el análisis de los materiales y la interpretación final. Será un reporte completo del trabajo realizado a lo largo de 11 años”.