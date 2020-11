Once estímulos para la música

El premio estatal “Daniel Ayala” reparte $230 mil

La Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) presenta a los ganadores del Premio Estatal de Composición Musical “Daniel Ayala”.

El pasado julio, la dependencia invitó a la comunidad artística a participar en el certamen, que contempló cuatro categorías, Música de concierto, Jazz, Trova yucateca y Música popular contemporánea, y recibió las obras firmadas bajo seudónimos para su evaluación, informa la Sedeculta.

Integrantes de los diferentes jurados se reunieron, a través de la plataforma Zoom, con el jefe de Música, Juan Carlos Cervera, y la Directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de la Sedeculta, Ana Ceballos Novelo, en representación de su titular, Érica Millet Corona, para compartir sus decisiones.

Germán Romero Pacheco, José Francisco Cortés Álvarez y Juan José Bárcenas Cardona calificaron 23 composiciones en la primera modalidad. Eligieron “Metamorfosis”, para banda sinfónica, de Irving Ariel Guzmán Dzul; “Aires” para cuarteto de cuerdas, de Omar Álvarez Reyes, y “Zumbido”, electroacústica, de Gonzalo Cárdenas Domínguez; la primera recibirá 30 mil pesos y las otras dos, 20 mil.

Jazz

Para Jazz, concursaron 10 propuestas y dos resultaron ganadoras de 20 mil pesos: “1954” de Sergio Benjamín Aguilar Vega y “Para los seres queridos” de David Isaí Sánchez Uicab. Conformaron el pleno Héctor René Infanzón Delgadillo, Pedro Carlos Herrera López y Arturo Alfonso Flores Barragán.

El jurado integrado por Luis Pérez Sabido, Maricarmen Pérez y Jorge Buenfil determinó que, de los seis participantes en Trova, serían acreedores a 20 mil pesos Jorge Alberto Loría Mafud, con “Momento a momento”; José Francisco Escalante Tec, por “Blanca luz”, y Fernando Andrés Pastrana Vázquez, con “Nostalgia yucateca”.

Compitieron 41 canciones en Popular contemporánea y se otorgó estímulos de 20 mil pesos a “Kanant tu láakal a kuxtal (cuida toda tu vida)” de Adrián Jesús Pérez May, “Faro” de Wilberth Armando Sánchez Enríquez y “No pude despedirme” de Javier Andrés Sánchez Pérez. Eligieron Verónica Valerio Montalván, Gustavo Mauricio Díaz Fernández y Juan Pablo Manzanero Blum.

Las comisiones consideraron la calidad técnica y artística de cada composición, en relación con su lenguaje o género; además del premio económico, todas las ganadoras contarán con grabación en video, para su difusión a través de Cultura en Línea.

Además, en apego a los lineamientos sobre casos no previstos y considerando el valor de estas piezas, se otorgó seis menciones honoríficas. La entrega de estos reconocimientos, no previstos originalmente en la convocatoria, no incluye compromisos adicionales por parte de la Sedeculta.

Música de concierto

En Música de concierto, son “Variaciones sobre el olvido” de Tobías Álvarez Di Desidero y “Comienza a vomitar la luz (no-homenaje a mi no-santito predilecto)” de Eduardo Orlando Rivas Vázquez; en Jazz, “Escape en el sureste” de Abril Sánchez Canché; en Trova, “Mérida de Yucatán” de Fabián Alberto Cano Baqueiro, y en Popular, “Respirar” de Valeria Jasso Enríquez y “Jarana de la libertad” de Cristian Giovanni Alcocer Vázquez.