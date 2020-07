Opción para el verano

José Carlos Palacios (*)

En vacaciones de verano, una opción muy interesante para disfrutar el vino es el que tiene taparrosca.

Es bueno conocer un poco más sobre los vinos con este estilo de tapón, ya que también cumplen perfectamente su función y son más prácticos al destaparlos.

Siempre me preguntan por este tipo de tapa y por las botellas de vino con un corcho diferente al que todos conocemos, una especie de tapón sintético. “¿Qué tan baratos o malos son?”. Vamos a desglosar esto.

Los corchos naturales datan de la época del imperio romano, pero hasta el siglo XVII toman el auge de usarlos. Son extraídos de un árbol que crece mayormente en España y Portugal, llamado silbador o de alcornoque, del que solo se extrae la corteza poroza y no hay que talarlo. Al fabricar el corcho, por esos micro poros, sigue fluyendo el oxígeno a las botellas.

Por lo anterior se recomienda que el corcho esté en contacto con el vino, colocando la botella acostada y así evitar el contacto del oxígeno con el líquido.

Al destapar una botella, si el corcho es natural veremos cómo está impregnado. Si el vino estuvo sometido a un largo proceso de envejecimiento, ya sea un tinto de reserva o gran reserva español, el corcho nos dará la información de en qué estado se encuentra el vino.

Al sufrir el vino alguna alteración, ya sea por calor o exposición a la luz, humedad u otros factores, nuestro corcho nos dirá el diagnóstico del mismo.

Los corchos o tapones sintéticos tienen algunas ventajas con respecto a los naturales: a la hora de abrirlo no se rompe, no suelta partículas, no se desmenuza, preserva y aísla perfectamente al vino del contacto con el oxígeno, y no contiene algo conocido como tricloroanisol el responsable de ese aroma no deseado (producto de un hongo) que adquiere el 3% de los vinos.

El 20% de los vinos en el mundo ya viene con un tapón sintético, y la tendencia es a la alza, ya que solo los vinos de alta calidad usan corchos naturales y a mi buen entender, un vino joven no requiere un corcho natural, ya que su vida es efímera, comparado con un Grand Cru francés, o un gran reserva español, que sí necesitan tener un corcho natural para que pueda tener el proceso de envejecimiento.

Otro capítulo aparte es el referido a las tapasrroscas. Como les decía, ellos cumplen muy bien la función de evitar la entrada de oxígeno a los vinos jóvenes, así no se oxidan o se echan a perder.

Normalmente los países como Australia y Nueva Zelanda tienen 93% de sus vinos en ese sistema, ya son muy jóvenes y fáciles de beber. Solo 7% de sus vinos se consideran reservas.

Sommelier