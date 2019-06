Ópera atractiva para el público

Crítico musical celebra el elenco que tiene la OSY

Para el crítico musical Gerardo Kleinburg, la ópera “Cavalleria Rusticana” tiene una doble virtud o un doble atractivo. “Por un lado es una ópera ideal para acercarse por primera ocasión al género y por otro es un título óptimo para aquellos que aman la ópera”, señala.

Entrevistado de cara a la presentación que la Orquesta Sinfónica de Yucatán hará esta noche de la ópera de Pietro Mascagni, Kleinburg resalta que es ideal para aquellos que nunca han ido a una ópera, por su duración y su gran canto.

Es una ópera que muestra un extraordinario ejercicio de concisión. “No es lo mismo ser breve que ser conciso, y al hablar de concisión lo que quiero decir es que una ópera redonda, completa, que plantea una situación, genera un conflicto y desenvuelve y detona ese conflicto de una manera precisa y con una economía de medios formidable”.

Kleinburg también resalta que “Cavalleria Rusticana” está brillantemente orquestada. “La gente va a entender rápidamente que la orquesta es protagonista fundamental. Cuenta con uno de los momentos más memorables instrumentales de la historia de la ópera, su famoso intermezzo, y además con una propuesta muy atractiva del maestro Juan Carlos Lomónaco (director de la OSY)”.

Además, añade, se trata de una ópera que puede suceder en cualquier lugar del mundo. “Hablar de Sicilia o el siglo XIX podría ser sus coordenadas preestablecidas, pero hablar de religión, de una relación prohibida, de celos, de un triángulo amoroso, de un duelo, es hablar de cualquier país latino”.

Él mismo, muchos años después de haberla visto en video siendo aún adolescente, se atrevió a ambientar la obra en México, cuando era director de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, a mediados de los noventas.

“Fue la puesta en escena más polémica que realicé. Tuvimos un escándalo monumental al punto que la obra estuvo a punto de detenerse. Era tal la cantidad de gritos, insulto y abucheos, y por otro lado de gente que aplaudía y ovacionaba que los cantantes ya no podían a oír la orquesta”.

Recuerda que el gran pecado de esa “Cavalleria Rusticana” fue que a Juan José Gurrola, el director de escena, se le ocurrió trasladar la historia a México, con Alfio vestido de charro, por ejemplo, y la catrina paseándose por el escenario.

Por otro lado, señala, es una obra espléndida para los conocedores del género porque es muy fácil de escuchar y muy difícil de hacer. Y es que para montarla, afirma, se necesita de cantantes de primer nivel que están obligados a tener un desempeño actoral también de primer nivel, si no, no funciona.

“Si tú no sientes que Santuzza se está desgarrando de amor por Turiddu, si no sientes a Turiddu como buen hombre entrampado en el lío en el que él mismo se metió, si no sientes a Alfio consumiéndose de celos, si no sientes a Lola perversa, entonces no va a funcionar”.

Kleinburg subraya que “Cavalleria Rusticana” es una ópera en la que el director de orquesta tiene que tener un desempeño muy delicado de balance, una orquesta que tiene que competir fuerte y reñidamente con los cantantes.

Sobre la propuesta de la OSY, Kleinburg señala que es atractiva. “Que Eugenia Garza (Santuzza) sea una de las protagonistas es significativo, porque en el país solemos pensar que las grandes figuras de la ópera son hombres y son tenores, eso tiene una parte de cierto pero no es del todo, porque Eugenia es una cantante con una gran trayectoria; Rodrigo Garciarroyo (Turiddu) es un tenor emergente que se ha consolido en el país y empieza a ser reconocido a nivel internacional y que nos muestra a tenores con tesituras más ligeras, y Jesús Suaste (Alfio) que, además de ser una gran cantante, es literalmente un sinónimo del quehacer operístico de nuestro país, es un músico que canta, no un simple cantante”.— Iván Canul Ek

La ópera

“Cavalleria Rusticana” tendrá breve temporada en el teatro José Peón Contreras.

Funciones

Después de la función de hoy, “Cavalleria Rusticana”, que también cuenta con las actuaciones de Estefanía Cano (Lola) y Linda Saldaña (Mamma Lucia), se presentará el 16, 18, 20 y 22 de este mes.