Óperas famosas llegan a Yucatán

Proyectarán en el cine producciones en alta definición

Con la proyección de “La Bohéme” de Giacomo Puccini, el lunes 30 a las 7 de la noche en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya comenzará una nueva temporada de proyecciones de ópera en pantallas de cine de alta definición.

Presentada por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Patronato Pro Historia Peninsular (Prohispen) a través de su programa “Ópera para todos”, la actividad tiene como fin fomentar el gusto por la ópera.

En entrevista con el Diario, Erica Millet Corona, titular de la Sedeculta; Margarita Díaz Rubio, presidenta de Prohispen, y Jaime Casanova Amar, promotor de la ópera en Yucatán, brindaron los pormenores de la temporada que se prolongará hasta diciembre.

“Creemos que hay un público que demanda presentaciones de este tipo. Hay una gran afición por la ópera que difícilmente encuentra o haya encontrado en Yucatán una posibilidad similar, y por eso celebramos la iniciativa de poner estas funciones de ópera el último lunes de cada mes”, señaló la funcionaria de cultura.

También se busca, señaló, formar nuevas audiencias para la ópera. “El acceso universal a la cultura es un objetivo que viene muy de la mano con este programa”. Además, agregó, con las proyecciones de ópera se les da uso a los espacios del Gran Museo del Mundo Maya que, dijo, son de todos. “Necesitamos activar y darle vida a esta infraestructura cultural para que realmente cumpla con los objetivos con los cuales fue planteado en un principio”, destacó.

La temporada incluye también la proyección de “La flauta mágica” de Mozart, considerada como la ópera más representada en el mundo, por encima de “Carmen” y “La traviata”. La obra, la última que escribió Mozart, se proyectará el 28 de octubre.

El lunes 25 de noviembre será el turno de “La traviata” de Giuseppe Verdi. La ópera está basada en la novela de “La dama de las camelias” de Alejandro Dumas.

La temporada concluirá el 16 de diciembre con la ópera “Paggliacci” de Ruggero Leoncavallo, y que hace dos años estuvo en el programa de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. La proyección, adelanta Casanova Amar, será especial pues habrá una sorpresa para el público.

Las óperas, comentan los entrevistados, son producciones de Nueva York, del festival de Salzburgo, y que en los últimos años se han popularizado en salas de cine de varias ciudades, y Mérida no es la excepción.

Al respecto, Margarita Díaz señaló que el gusto por la ópera se debe en parte gracias a la Orquesta Sinfónica de Yucatán; además, señala, otra razón para que la ópera termine de cautivar al público es que engloba a diversas manifestaciones artísticas desde la música y el canto, pasando por la actuación, la danza y la literatura.

Casanova Amar apuntó que la ópera, además de disfrutar, sirve para conocerse a uno mismo. “Es una forma de abrirte la mente, el conocimiento. No es solo ir, me siento, escucho la música clásica y me voy a dormir, no. Estoy seguro que lo que hizo Freddy Mercury en parte tuvo mucha inspiración de la ópera; yo no veo a Freddy Mercury siendo lo que fue si no hubiese escuchado Puccini, por ejemplo”.

La entrada a las proyecciones es libre.— Jorge Iván Canul Ek