Oportunidad contra reacciones adversas

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

Lo que parecía tan lejano se constituye en una realidad. Las dificultades logísticas se han resuelto y podemos ser testigos de las múltiples dosis de vacunas que arriban a nuestro país. Con un programa de vacunación escalonado por sectores de vulnerabilidad, las autoridades federales han proyectado cubrir a la población hasta mediados del 2022.

Con este plan ya activado, las inquietudes de la sociedad se transfirieron y ahora las reacciones adversas son el tópico viral. Y es que no puedo dejar de recordar que una de las características humanas es centrar nuestra atención en lo negativo.

Muchas de las vacunas que actualmente se aplican para la prevención de otras enfermedades ostentan porcentajes de reacciones adversas mucho más altos que las reconocidas para las vacunas del coronavirus (dato importante y poco publicitado), en contraparte los encabezados de diversos medios de comunicación remarcan las reacciones aisladas que se suscitan de la aplicación de estas vacunas.

Y quiero ser muy clara, todos, absolutamente todos, tenemos miedo, pero ante ello podemos optar por la oportunidad de informarnos y tomar nuestra decisión basados en evidencias científicas o cobijarnos bajo el miedo y desaprovechar la oportunidad de acceder a una protección.

No quisiera adjudicarme el crédito que no me corresponde, por lo que cito parte de una plática sostenida con un eminente infectólogo: “Estamos ante el avance tecnológico más importante en lo que a vacunas respecta, avanzamos en 9 meses lo que jamás se había hecho en 10 años”.

Me permito decir que, a pesar de la sana distancia sostenida y el porte adecuado del cubrebocas, pude apreciar la sonrisa que emanaba mientras emitía esta frase y se reconocía a sí mismo, parte de la historia.

Debemos reconocerlo como es, el mundo entero recordará como parte de la historia de la humanidad un fatídico 2020, y de igual manera tendrá la elección en 2021 y parte del 2022 de ejercer una responsabilidad social y de convertirse en una estadística que permita el cambio de rumbo de esta historia. Una estadística que día a día sume adeptos de protección bajo un ambiente controlado.

Durante 10 largos meses hemos sido testigos del incremento constante y en muchas ocasiones superlativo de las cifras de letalidad. La madre naturaleza inició el juego, pero en esta ocasión los científicos han sido seleccionados para tirar los dados y nos llaman a recorrer con ellos el tablero.

Se nos entrega la oportunidad de generar una inmunidad controlada. Sí, desconociendo la duración de su protección, pero con la certeza absoluta de que las reacciones adversas se presentan en menor cantidad y que nuestra participación es fundamental para perfeccionar el desarrollo de uno de los avances científicos más importantes de la historia.

Yo decido enfrentarme al miedo, vacunarme y aportar a estadísticas positivas, porque si en la ruleta de la vida puedo tener algo de control, apostaré por ello. Te invito a ganar el juego.

