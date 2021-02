Oportunidad de reflexión

La celebración del Día del Amor y la Amistad puede servir de pretexto para manifestar afecto a esa persona especial, pero también para analizar cómo está la relación

En febrero de 2020, la propagación en Asia de un nuevo virus no inquietaba tanto en el Estado como para que los yucatecos renunciaran a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Un año después, la pandemia del Covid-19 no solo nos obliga a cambiar la manera de festejar la fecha, sino también a analizar los fundamentos de las relaciones de pareja y amigos, que resienten los efectos de la crisis sanitaria.

Ya sea que los enamorados decidan conmemorar o no mañana el Día de San Valentín, la efeméride es “una oportunidad para hacer una pausa y pensar dónde estamos”, indica Mariana Cervantes Centurión, maestra en Psicología con especialidad en Terapia Familiar, Sistémica y Posmoderna.

Puede ser igualmente “un pretexto para manifestar lo que se siente por el otro” y “hacer una demostración de afecto o cariño”, siempre que se vea más allá del sentido comercial de la festividad y la obligación de darse regalos o realizar una actividad fuera de casa. “Puede servirnos para hacer algo que tal vez deberíamos hacer todos los días pero con la cotidianidad se nos pasa”, señala.

Mariana Cervantes, quien en la práctica clínica terapéutica ofrece atención a parejas, familias y adultos, indica que el impacto de la pandemia es notorio en tres tipos de relaciones:

—Las de parejas que durante años arrastraron un conflicto sin enfrentarlo porque “los distractores de la vida cotidiana que se tenían antes lo dejaban ahí: los horarios de trabajo, la vida social muy activa...”. Cuando por la crisis sanitaria los distractores desaparecieron “se encontraron con que muchas cosas nunca se hablaron y empezaron a surgir”.

—Las de parejas que, aunque no afrontaban un problema específico, no estaban construidas sobre una base sólida. “Ante los reajustes de todo tipo que se han tenido que hacer por la pandemia, no han tenido herramientas suficientes para sobrellevar los cambios”.

—Las de parejas en que una de las dos partes ha debido acompañar a la otra para superar un momento complicado. “con la pandemia muchas personas han tenido que lidiar con más estrés laboral, la pérdida de un familiar y ansiedad y eso influye en la vida de pareja. A lo mejor uno lo sobrelleva bien pero su pareja no y eso genera dificultades”.

Sin embargo, la maestra en Psicología subraya que la emergencia sanitaria no solamente tiene consecuencias negativas en las relaciones amorosas, porque “para muchas parejas ha sido una oportunidad de encontrarse, darse el tiempo que no tenían, reorganizar su forma de vida y darle valor a unas cosas más que a otras”.

El final de la crisis de salud no necesariamente marcará el de las dificultades en las relaciones. “No es la circunstancia de la pandemia la que va a definir qué pasará con la vida de pareja, sino los recursos y la manera de afrontarlo de cada persona y pareja”, explica.

A la emergencia, agrega, “muchas parejas la están tomando como oportunidad para resolver, mejorar y crecer, y muchas otras no están haciendo nada, lo están dejando a ver qué pasa”.

Transformación

¿Cómo convertir la relación en una de aquéllas que toman la crisis como oportunidad de crecimiento? No hay una respuesta que aplique para todos los casos, porque, como apunta la maestra Cervantes, “es un proceso”.

“Algunas personas cuentan con recursos para reflexionar, hablar de lo que está sucediendo y con eso les es suficiente; pero otras necesitan ayuda, que puede ser de un psicoterapeuta o una persona externa”, dice.

Para la profesional, la clave está, más que en el problema a resolver, en la manera en que las parejas se relacionan: “La posibilidad de conectarse el uno con el otro, decir lo que sienten con estilos asertivos y manejar los conflictos de forma constructiva”.

Cada proceso es diferente, pero de manera muy general se requiere que cada una de las partes se esfuerce por comprender la perspectiva de la otra sin renunciar a la propia. “Trato de leer tus necesidades, ver de qué manera puedo apoyarte en ellas, pero sin dejar las mías, y que tú hagas lo mismo conmigo, lograr ese punto en que estamos a la par”, expone.

Por lo común, “el problema es que queremos que nuestra pareja vea las cosas desde nuestra perspectiva y eso es imposible porque las configuraciones mentales y emocionales son diferentes”. La meta es entonces “encontrar el engrane en que se pueda seguir avanzando sin dejar la propia esencia”.

Las relaciones de amistad, a las que se celebra también en San Valentín, son afectadas igualmente por la pandemia debido a las limitaciones para realizar reuniones sociales, en las que tradicionalmente se les cultiva.

Sin embargo, la profesional destaca que ése es el ámbito que en el confinamiento se ha fomentado con más creatividad. “Desde fiestas por Zoom, felicitaciones desde la calle y vídeos de cumpleaños.., las muestras de afecto han sido más creativas que simplemente vernos en un restaurante para festejar”.

“Tal vez sin la pandemia no nos hubiéramos dado el tiempo de pensar adónde vamos con nuestra vida de pareja o amistades”, afirma la maestra Cervantes, quien reitera que el Día de San Valentín es una oportunidad para cuestionarse: “¿Me estoy sintiendo pleno con esta persona?, ¿la estoy haciendo feliz?”.

“Si se siente inconforme o no se responde las preguntas de una manera que le llenen, ahí habría una oportunidad de hacer algo”.— Valentina Boeta Madera