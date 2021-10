Oraciones y misas por la Virgen de Tetiz

El Santuario del Divino Niños Jesús, parroquia de Cristo Rey recibió la visita de la Virgen de Tetiz.

La venerada imagen llegó ayer a la parroquia del fraccionamiento Fidel Velázquez y desde el Centro de Superación Integral “Sara Mena de Correa” —ubicado cerca del templo— fue trasladada en procesión con la participación de los grupos juveniles.

La madre de Dios bajo esta advocación fue colocada a un costado del altar, desde donde recibe las oraciones. Los feligreses pueden rezarle desde las 8 a.m. hasta concluir la misa de las 7 p.m.

El programa incluye el rezo del rosario a las 8:30 a.m. así como vigilia de oración a cargo de los grupos apostólicos hasta las 7 p.m. A las 6 p.m. habrá rosario cantado y a las 7 p.m. será la misa.

Hoy y el jueves cambiará el programa: el rosario a las 8 a.m.; oraciones, alabanzas y sanación, 9 a.m.; misa, 10 a.m. y al concluir, procesión con el Santísimo y continuará la vigilia de oración.

Para el viernes, el rosario será rezado a las 8 a.m., continuará la misa y la vigilia de oración. El sábado se hará el rosario a las 8:30 a.m.

El domingo, la imagen de la Virgen de Tetiz peregrinará en un vehículo por las calles del territorio parroquial después de la misa de los niños de las 8 a.m. Luego, regresará al templo para la misa de 1 p.m. Esta actividad será histórica ya que nunca se había hecho en las visitas anteriores.

La Virgen de Tetiz se despedirá del santuario del Divino Niño Jesús el próximo lunes.

En el Facebook Santuario del Divino Niño Jesús Pacabtún Fidel Velázquez se puede encontrar más información del programa especial con motivo de la visita de la sagrada imagen.— Claudia Sierra Medina