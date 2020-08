Ordenan nuevos sacerdotes en un formato histórico por la pandemia

Esperanza de la Arquidiócesis

“El primer deber de un buen pastor, de un buen sacerdote, es conocer a sus ovejas”, recordó el arzobispo de Yucatán monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa de ordenación sacerdotal de Fernando Jesús Pan Aranda, Óscar Remigio Montero Canul y Jesús Feliciano Tec Canché, celebrada ayer en la capilla del Seminario Menor de San Felipe de Jesús.

Los buenos pastores, continuó el arzobispo, “no solamente conoce a sus ovejas, también se da a conocer como ser humano y como testimonio de que ustedes son hermanos entre los hermanos; no puede haber una buena relación interpersonal si no conozco y no permito que me conozcan. Permitan que la gente los conozcan, sean cercanos con todos”.

Sin embargo, el primer paso es “conocer al Padre y reconocer que el Padre los conoce; día con día en su oración, en la celebración de los sacramentos ustedes van a conocer más y más al Padre”.

El arzobispo subrayó que la ordenación sacerdotal es un motivo de gran esperanza para la Arquidiócesis de Yucatán “porque en medio de la pandemia y de las preocupaciones, ustedes siguen adelante y llegan a este momento: su ordenación”

Como informamos, la ordenación sacerdotal estaba programada para el 25 de marzo en la Catedral, pero debido a la crisis sanitaria se tuvo que posponer.

La ordenación sacerdotal fue la primera en la historia de la Arquidiócesis realizada en formato distinto y con transmisión en Facebook desde diferentes cuentas.

A la celebración efectuada en la capilla del Seminario Menor asistieron pocos familiares de los tres sacerdotes; las multitudes de feligreses que asisten a estas celebraciones no fueron permitidas por seguridad.

El arzobispo Gustavo Rodríguez concelebró con el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz; el presbítero Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán; y sacerdotes integrantes del presbiterio.

Misa de Aniversario Ordenaciones Sacerdotales Mons. Gustavo Rodríguez Vega Arzobispo de Yucatán 14 de agosto de 2020 Misa de Aniversario Ordenaciones Sacerdotales Mons. Gustavo Rodríguez Vega Arzobispo de Yucatán 14 de agosto de 2020 Publicado por Arquidiócesis de Yucatán en Viernes, 14 de agosto de 2020

Los sacerdotes y los prelados portaron cubrebocas y en diferentes momentos usaron gel desinfectante.

El rito de ordenación comenzó con la presentación de los diáconos transitorios candidatos al orden sacerdotal después de la proclamación del Evangelio.

Después de la homilía continuó la promesa de los elegidos de consagrarse al servicio de la Iglesia, de vivir su ministerio con humildad y obedecer fielmente a su obispo.

La ceremonia de ordenación continuó con la oración litánica, en la que los candidatos al orden estuvieron postrados en el suelo, y la imposición de las manos.

El arzobispo hizo la plegaria de ordenación y la oración consecratoria que los transformó en nuevos sacerdotes de Cristo.

Después, los nuevos padres recibieron la estola y la casulla de manos de sus padrinos de ordenación; la unción de las manos y la entrega de la patena y el cáliz.

Al final de la misa, el obispo Pedro Mena dirigió un mensaje en el que recordó que el arzobispo de Yucatán celebró ayer 19 años de ordenación episcopal y hoy celebra 40 años de ministerio sacerdotal.

Los presbíteros Luis Rebolledo, Ricardo Cuytún Canché y Héctor Cárdenas Angulo fueron padrinos de ordenación de Óscar Montero Canul, Fernando Pan y Jesús Tec, respectivamente.

Cantamisas

El padre Fernando Pan Aranda celebrará su primera misa hoy a las 19 horas y será transmitida en la cuenta de Facebook Parroquia San Miguel Arcángel.

La cantamisa del padre Óscar Remigio Montero Canul, será mañana a las 11 horas en el Facebook de San Francisco de Asís, Umán; y la del padre Jesús Feliciano Tec Canché será el lunes 17 a las 19 horas en el Facebook de la parroquia El Buen Pastor.— Claudia Sierra Medina