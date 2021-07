Oremos por nuestros enfermos de Covid-19

Experiencias en la pandemia

Herminio José Piña Valladares (*)

Ante el aumento del número de personas contagias de Covid-19, por el incremento de hospitalizados y los lamentables fallecimientos, elevamos una oración a Dios y recordamos el mensaje del papa Francisco desde el hospital Gemelli, en Roma, el pasado domingo 11 de julio, al estar recuperándose de una operación:

“Recemos por todos los enfermos para que no se deje a nadie solo, que todos los recibamos con la unción de la escucha, de la cercanía y cuidado. Todos podemos otorgar una visita, una llamada telefónica, una mano tendida. En estos días de hospitalización, he experimentado un buen servicio sanitario, accesible a todos. No debemos perder este bien tan preciosos, para ello debemos esforzarnos todos”.

Valorar la salud

Este mensaje nos hace recordar que debemos valorar nuestra salud, debemos cuidarnos y proteger a nuestros familiares.

Hace aproximadamente dos meses vivimos una experiencia en la pandemia, uno de mis hijos, el primogénito, salió positivo a la prueba del Covid-19, junto con mi esposa Yolanda, por lo que se mantuvieron aislados cada uno en su habitación siguiendo las indicación de los médicos especialistas.

Con ayuda de Dios pude ser el samaritano proporcionándoles sus alimentos, medicinas y estando cada dos días en contacto con los médicos, indicándoles sus síntomas, la temperatura corporal, la oxigenación y sus signos vitales de cada uno de ellos durante 15 días.

Fue una difícil experiencia pero con ayuda de Dios, los médicos, las oraciones de muchas personas y familiares, nuestra hija la religiosa Yoly —que se encuentra en la comunidad de Reforma, Chiapas—, de nuestros otros hijos, las oraciones de nuestros amigos sacerdotes, obispos y grupos apostólicos, percibimos su cercanía, el acompañamiento, su cariño y sobre todo la misericordia de Dios en todo momento.

Al estar en esos días cuidando a mi hijo y esposa, gracias a Dios no me contagié de Covid-19, pero lo que realmente me fortaleció es la celebración eucarística diariamente por las redes sociales y la televisión, así como también revivir los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola durante 10 días. Infinitamente doy gracias a Dios por su recuperación y porque sus análisis clínicos resultaron negativos de virus.

Por todo lo anterior ante esta experiencia les sugiero a todas las personas que por favor valoren su salud, cuídense, sigan las medidas sanitarias ante esta tercera ola de la pandemia del Covid-19 utilizando el cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, mantener la sana distancias, utilizar el gel antibacterial y no asistir a lugares muy concurridos. Protejamos a nuestros familiares, a los adultos mayores, sobre todos a las niñas y niños, porque si nos cuidamos disminuirá el número de contagiados, hospitalizados y sobre todo los lamentables fallecimientos. Seamos conscientes y responsables por nuestro bien, de nuestra familia y comunidad.

Abogado y asesor jurídico. hjpvdirector@hotmail.com

